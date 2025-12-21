P o r t S u d a n 2 1 d i c . ( A d n k r o n o s / A f p ) - U n a t t a c c o c o n d r o n i s u u n a f f o l l a t o m e r c a t o n e l l o s t a t o s u d a n e s e d e l D a r f u r s e t t e n t r i o n a l e h a u c c i s o 1 0 p e r s o n e d u r a n t e i l f i n e s e t t i m a n a . L o h a n n o r i f e r i t o i s o c c o r r i t o r i , s e n z a s p e c i f i c a r e c h i n e s i a i l r e s p o n s a b i l e . L ' a t t a c c o è a v v e n u t o i e r i m e n t r e i c o m b a t t i m e n t i s i i n t e n s i f i c a v a n o i n a l t r e p a r t i d e l P a e s e , c o s t r i n g e n d o g l i o p e r a t o r i u m a n i t a r i a d e v a c u a r e K a d u g l i , u n a c i t t à a s s e d i a t a e c o l p i t a d a l l a c a r e s t i a n e l s u d d e l P a e s e . I l C o n s i g l i o d e l l e s a l e d i e m e r g e n z a d e l D a r f u r s e t t e n t r i o n a l e , u n o d e l l e c e n t i n a i a d i g r u p p i d i v o l o n t a r i c h e c o o r d i n a n o g l i a i u t i i n t u t t o i l S u d a n , h a a f f e r m a t o c h e s a b a t o u n a t t a c c o c o n d r o n i h a c o l p i t o i l m e r c a t o d i A l - H a r r a n e l l a c i t t à d i M a l h a , c o n t r o l l a t a d a l l e R s f . I l C o n s i g l i o n o n h a i d e n t i f i c a t o c h i a b b i a c o m p i u t o l ' a t t a c c o , c h e s e c o n d o q u a n t o r i f e r i t o h a p r o v o c a t o " i n c e n d i n e i n e g o z i e c a u s a t o i n g e n t i d a n n i m a t e r i a l i " . N o n c i s o n o s t a t i c o m m e n t i i m m e d i a t i n é d a p a r t e d e l l ' e s e r c i t o s u d a n e s e n é d a p a r t e d e l l e R s f .