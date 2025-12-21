P r e t o r i a , 2 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - È i n c o r s o u n a c a c c i a a l l ' u o m o d o p o c h e u n a s p a r a t o r i a i n u n a t a v e r n a i n S u d a f r i c a h a c a u s a t o l a m o r t e d i n o v e p e r s o n e e i l f e r i m e n t o d i a l t r e d i e c i . L a p o l i z i a h a d i c h i a r a t o c h e s e t t e u o m i n i e d u e d o n n e s o n o s t a t i u c c i s i a B e k k e r s d a l , v i c i n o a J o h a n n e s b u r g , d o p o c h e c i r c a 1 2 u o m i n i a r m a t i n o n i d e n t i f i c a t i s o n o a r r i v a t i ​ ​ a b o r d o d i d u e v e i c o l i e h a n n o a p e r t o i l f u o c o c o n t r o i c l i e n t i . L a s p a r a t o r i a è a v v e n u t a i n t o r n o a l l ' 1 o r a l o c a l e d i o g g i e g l i a u t o r i " h a n n o c o n t i n u a t o a s p a r a r e a c a s o m e n t r e l e p e r s o n e f u g g i v a n o d a l l a s c e n a " , h a a g g i u n t o l a p o l i z i a . I l S u d a f r i c a h a u n o d e i t a s s i d i o m i c i d i p i ù a l t i a l m o n d o . S e c o n d o i d a t i d e l l a p o l i z i a , t r a a p r i l e e s e t t e m b r e d i q u e s t ' a n n o s o n o s t a t e u c c i s e i n m e d i a s e s s a n t a t r é p e r s o n e a l g i o r n o .