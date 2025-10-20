R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l r e p o r t p u b b l i c a t o d a l l a C o r t e d e i C o n t i s u g l i s q u i l i b r i t e r r i t o r i a l i l e g a t i a l s i s t e m a d e i s e r v i z i s o c i a l i c o m u n a l i è u n a s c o n f i t t a d e l c e n t r o s i n i s t r a . E ’ u n d a t o p r e o c c u p a n t e c h e d e n u n c i a m o d a t e m p o u n g a p c h e r i g u a r d a s o p r a t t u t t o i l S u d e l a C a m p a n i a . S e d a u n l a t o , g r a z i e a l l e r i s o r s e m e s s e i n c a m p o d a l G o v e r n o M e l o n i i l t a s s o d i o c c u p a z i o n e f e m m i n i l e è a u m e n t a t o , d a l l ’ a l t r o l a s i n i s t r a p e r a n n i h a f i l o s o f e g g i a t o . L ’ a n a l i s i d e l l a C o r t e d e i C o n t i è u n a m a n n a i a s u l l ’ i n c o m p e t e n z a d e l l e i s t i t u z i o n i c h e g o v e r n a n o l a C a m p a n i a : s e c o n d o q u a n t o e v i d e n z i a t o , p e r i c o m u n i c a m p a n i n e l 2 0 2 3 , a n c h e s o t t o l a s p i n t a d e i f o n d i d e l P n r r d e s t i n a t i a g l i a s i l i n i d o l a s p e s a p r o c a p i t e p e r l ' i n f a n z i a è s t a t a i n s u f f i c i e n t e d e t e r m i n a n d o u n g a p d i s a s t r o s o . U n a r e a l t à c h e n o n p o s s i a m o p i ù a c c e t t a r e " . C o s ì M a r t a S c h i f o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e a f f a r i s o c i a l i a l l a C a m e r a . " I l f o c u s s u l l e p o l i t i c h e d e l l ’ a t t u a l e G o v e r n o v o l t e a s o s t e n e r e l e m a d r i l a v o r a t r i c i c o n s e n t e a l l e d o n n e d i p o t e r s c e g l i e r e d i a m b i r e a l l a p r o f e s s i o n e c h e s i d e s i d e r a e n o n d o v e r r i n u n c i a r e a l d e s i d e r i o d i d i v e n t a r e m a d r e . U n t a s s e l l o p r o g r a m m a t i c o è r a p p r e s e n t a t o d a l l a L e g g e d i B i l a n c i o a p p e n a a p p r o v a t a . A l c e n t r o d e g l i i n v e s t i m e n t i , c i r c a 1 . 6 m i l i a r d i , c i s o n o f a m i g l i e e n a t a l i t à . M i s u r e c o n c r e t e p e r l a c o n c i l i a z i o n e v i t a - l a v o r o . D a i c o n g e d i p a r e n t a l i p o t e n z i a t i , a g l i i n c e n t i v i p e r i l p a r t t i m e v o l o n t a r i o d e i g e n i t o r i c o n p i ù f i g l i , d a l l e a g e v o l a z i o n i p e r l e i m p r e s e c h e f a v o r i s c o n o l a g e n i t o r i a l i t à , a l l a d e c o n t r i b u z i o n e p e r i d a t o r i d i l a v o r o c h e l e a s s u m o n o e a l l a s t a b i l i z z a z i o n e d e i f o n d i p e r i c e n t r i e s t i v i " , c o n c l u d e .