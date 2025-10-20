T o r i n o , 2 0 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - A l s e t t o r e a u t o m o b i l i s t i c o " s e r v e r i v e d e r e l a r e g o l a m e n t a z i o n e e u r o p e a , c h e n o n t i e n e i n d e b i t o c o n t o d e l l a r e a l t à d e l m e r c a t o e d e l c o n t e s t o i n d u s t r i a l e . Q u e s t o è u n o b i e t t i v o c o l l e t t i v o : s t i a m o l a v o r a n d o i n t e n s a m e n t e c o n l ' A c e a e d i r e t t a m e n t e c o n l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a " . l o h a s o t t o l i n e a t o - a q u a n t o r i f e r i s c o n o f o n t i p r e s e n t i a l l ' i n c o n t r o - l ' a d d i S t e l l a n t i s A n t o n i o F i l o s a n e l l ' i n c o n t r o a T o r i n o c o n u n a f o l t a r a p p r e s e n t a n z a s i n d a c a l e , a l l a q u a l e h a s p i e g a t o c h e " p e r f a r e t u t t o q u e s t o a b b i a m o b i s o g n o d e l s u p p o r t o d i t u t t i g l i s t a k e h o l d e r , e d i n p a r t i c o l a r e d e l l e o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i d i t u t t e l e a r e e i n c u i o p e r i a m o , a p a r t i r e d a v o i , q u i d o v e a b b i a m o u n g r a n d e p i a n o c h e s i c h i a m a ' P i a n o I t a l i a ' " . F i l o s a h a s p i e g a t o c h e " a v e r i m p o s t o o b i e t t i v i c o s ì s t r i n g e n t i i n u n c o s ì b r e v e l a s s o d i t e m p o h a s p i a z z a t o s i a l a d o m a n d a c h e l ’ o f f e r t a . D o b b i a m o c a m b i a r e l e r e g o l e p e r r i u s c i r e a o f f r i r e a i n o s t r i c l i e n t i l ' i n t e r a g a m m a d i v e i c o l i c h e d e s i d e r a n o e c h e p o s s o n o a c q u i s t a r e : s o l o c o s ì s a r à p o s s i b i l e r i l a n c i a r e l a p r o d u z i o n e . " " P e r r a g g i u n g e r e q u e s t o o b i e t t i v o - h a c o n c l u s o - b i s o g n a a p r i r e a l c o n c e t t o d i n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a , s e r v o n o m i s u r e c h e i n c o r a g g i n o i l r i n n o v o d e l p a r c o a u t o , s e r v e s o s t e n e r e i l s e g m e n t o d e l l e p i c c o l e a u t o . I n f i n e b i s o g n a r i v e d e r e i t a r g e t i m p o s t i s u i v e i c o l i c o m m e r c i a l i , c h e n o n s o n o r a g g i u n g i b i l i " .