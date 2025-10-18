T r e v i s o , 1 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e è i m m e r s a i n q u e s t a r i v o l u z i o n e d e l d i g i t a l e e d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . D i c o n s e g u e n z a , d e v e s a p e r s i a t t r e z z a r e p u n t a n d o s u l l a f o r m a z i o n e d e l l e s u e p e r s o n e p e r r e s t a r e a l p a s s o d i q u e s t a r e a l t à c h e c a m b i a ” . L o h a d e t t o M i c h e l e C a m i s a s c a , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ' I s t a t , a l l a n u o v a e d i z i o n e d i S t a t i s t i c A l l 2 0 2 5 , i l f e s t i v a l d e l l a s t a t i s t i c a e d e l l a d e m o g r a f i a c h e s i s t a s v o l g e n d o a T r e v i s o . “ I l f a t t o r e u m a n o è d e c i s i v o e i n q u e s t o m o m e n t o s i s t a i n s i s t e n d o s u l l a f o r m a z i o n e : s o n o a u m e n t a t e a n c h e l e g i o r n a t e d i f o r m a z i o n e p e r o g n i s i n g o l o d i p e n d e n t e - s p i e g a i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ’ I s t a t - e s o n o p r o p r i o g l i e l e m e n t i c h e c o n s e n t o n o d i s t a r e a l p a s s o d i q u e s t a r e a l t à c h e c a m b i a . L a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e o g g i è q u a l c o s a d i g r a n d e : s t i a m o p a r l a n d o d i 3 m i l i o n i d i d i p e n d e n t i , d i q u a s i 1 3 m i l a e n t i e d i c i r c a 1 0 4 m i l a l u o g h i d i l a v o r o , c h e d e v o n o e s s e r e i n g r a d o d i m e t t e r e n e l l e c o n d i z i o n i m i g l i o r i p o s s i b i l i i l a v o r a t o r i p e r d a r e u n c o n t r i b u t o a l l a r e a l t à c h e c a m b i a e c h e d e v e e s s e r e i n t e r p r e t a t a e d e l e t t a p e r r i s p o n d e r e a i b i s o g n i d e i c i t t a d i n i ” . “ L a v o r a r e p e r l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e s i g n i f i c a p a r t e c i p a r e a l b e n e c o m u n e e q u e s t a è u n a s e n s i b i l i t à c h e o g g i h a n n o a n c h e m o l t i g i o v a n i , c h e d e v o n o e s s e r e l a r i s o r s a f o n d a m e n t a l e a c u i g u a r d a r e . N o i s i a m o i n u n a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e t e n d e n z i a l m e n t e v e c c h i a e , i n v e c e , p e r g u a r d a r e a l f u t u r o , è n e c e s s a r i o e s s e r e i n g r a d o d i a t t r a r r e l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i e i n q u e s t o n o n p o s s i a m o n o n r i f e r i r c i a l f a t t o c h e s i a m o n e l l ' e r a d e l l a p o s t p a n d e m i a , c h e c i h a f a t t o f a r e d e i s a l t i i m p o r t a n t i n e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e i s e r v i z i d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e - s o t t o l i n e a C a m i s a s c a - a n c h e g r a z i e a l l e t e c n o l o g i e l a p o s s i b i l i t à d i u t i l i z z a r e i l l a v o r o a d i s t a n z a , l o s m a r t w o r k i n g , c h e è u n a m o d a l i t à a t t r a v e r s o c u i s i c e r c a n o d i c o n c i l i a r e p i ù e s i g e n z e d e l l e p e r s o n e ” . “ P e r t a n t o , è i m p o r t a n t e e s s e r e i n g r a d o d i f o r n i r e a i g i o v a n i , c h e g u a r d a n o a l p u b b l i c o , u n ' i s t r u z i o n e c o m e u n l u o g o p e r l a p r o p r i a r e a l i z z a z i o n e e p e r q u e l l a d e l l a p r o p r i a c a r r i e r a c o n l ' a t t e n z i o n e a l b e n e c o m u n e , d i r e n d e r l a i l p i ù a c c o g l i e n t e e a t t r a e n t e p o s s i b i l e . I n s i s t e r e a n c h e s u l f a t t o r e u m a n o c o m e f o r m a z i o n e d i c o m p e t e n z e c h e s a p p i a n o r i s p o n d e r e a i b i s o g n i d e i c i t t a d i n i è s i c u r a m e n t e l a c h i a v e a t t r a v e r s o c u i d o b b i a m o c o s t r u i r e q u e s t o p e r c o r s o ” , c o n c l u d e .