CIVITAVECCHIA – Un’occasione di storia, tradizione e fratellanza bersaglieresca. Con questo spirito si conclude oggi la tre giorni a Civitavecchia del raduno regionale del Lazio dei bersaglieri e del terzo raduno di “Quelli del Primo”. Ieri mattina alzabandiera e fanfara a piazzale del Milite Ignoto e poi gli onori ai monumenti di Lamarmora e del Granatiere a viale Garibaldi. La sera concerto della fanfara al Traiano. Questa mattina le iniziative in programma si svolgeranno tra il parcheggio della trincea ferroviaria e viale Garibaldi, prima con lo schieramento, gli onori a gonfaloni e medaglieri, la rassegna delle autorità e il saluto della più alta carica associativa ai radunisti, dietro il Pincio. Poi dalle 10,30 la sfilata del corte, la corsa finale a viale Garibaldi, la consegna del Labaro del Primo dai “Vecchi” ai “Giovani” di Cosenza e l’ammainabandiera.

