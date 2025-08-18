( A d n k r o n o s ) - N e l s e c o n d o e p i s o d i o d i “ S t a t e s i c u r i . D e n t r o l a s i c u r e z z a c h e c a m b i a ” , i l c o n f r o n t o g u i d a t o d a G i o r g i o R u t e l l i m e t t e i n s i e m e s c e l t e d i d i f e s a , c o n t i n u i t à o p e r a t i v a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e r u o l o d e l s e t t o r e p r i v a t o . I n s t u d i o S t e f a n i a C r a x i ( p r e s i d e n t e c o m m i s s i o n e e s t e r i e d i f e s a d e l S e n a t o ) , M a r c o M i g n u c c i ( a d I t a l p o l V i g i l a n z a e v i c e p r e s i d e n t e A s s i v ) e , i n c h i u s u r a , l ’ a n a l i s i s t o r i c a d i M a t t e o M a z z i o t t i d i C e l s o , r i c e r c a t o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à d i G e n o v a e a u t o r e d i u n l i b r o i n u s c i t a s u l l ’ i m p i e g o d i m i l i t a r i p e r c o m p i t i d i p o l i z i a . N e e s c e u n a t r a m a u n i c a : l a s i c u r e z z a o g g i è m u l t i d o m i n i o – m i l i t a r e , e c o n o m i c a , t e c n o l o g i c a e s o c i a l e – e r i c h i e d e c o o p e r a z i o n e s t a b i l e t r a i s t i t u z i o n i e i m p r e s e . C r a x i p a r t e d a u n a c o n s t a t a z i o n e : “ A d e s s o è o v v i o e e v i d e n t e c h e n e s s u n p a e s e s i p u ò d i f e n d e r e d a s o l o ” , d u n q u e l ’ I t a l i a s i m u o v e n e l q u a d r o d e l l ’ a l l e a n z a a t l a n t i c a , c o n u n c o n t r i b u t o s p e c i f i c o a l l a “ r o a d m a p d e l l a N a t o 2 0 3 0 ” , s p e c i e s u l l a s p o n d a s u d ( M e d i t e r r a n e o e A f r i c a ) . L a p r e s i d e n t e r i c h i a m a a n c h e l o s f o r z o d i b i l a n c i o : “ A b b i a m o a l z a t o l a n o s t r a s p e s a p e r l a d i f e s a p e r a r r i v a r e a l 5 % s u l l ’ a r c o d i 1 0 a n n i ” , c o n a t t e n z i o n e a i n t e r o p e r a b i l i t à e r e s i l i e n z a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e . M a i l p u n t o p o l i t i c o è l a g o v e r n a n c e : n o n “ c o l l a b o r a z i o n e ” , d i c e , b e n s ì “ u n r a p p o r t o s t r a t e g i c o d i s i n e r g i e ” c o n i l p r i v a t o , p e r c h é “ l e a z i e n d e d e t e n g o n o i l k n o w - h o w , i d a t i s e n s i b i l i , g l i s t r u m e n t i p e r l a v i t a d e i c i t t a d i n i ” e p o s s o n o g a r a n t i r e “ v e l o c i t à d i r i s p o s t a e c o n t i n u i t à ” d o v e l o S t a t o n o n s e m p r e r i e s c e . D a l c a m p o o p e r a t i v o a r r i v a l a p r o s p e t t i v a d i M i g n u c c i : l a p r o t e z i o n e n o n è p i ù s o l o f i s i c a . “ L a s i c u r e z z a d e v e e s s e r e u n a s i c u r e z z a i n t e g r a t a ” , q u i n d i f i s i c o + d i g i t a l e . I t a l p o l – s p i e g a – h a s v i l u p p a t o u n p r o p r i o “ S i a m ” , u n s i s t e m a d i m o n i t o r a g g i o c o n t i n u o g e s t i t o d a o p e r a t o r i c e r t i f i c a t i , p r i m o p a s s o v e r s o u n c e n t r o c a p a c e n o n s o l o d i o s s e r v a r e m a d i i n t e r v e n i r e s u l l e m i n a c c e , a b e n e f i c i o d e i c l i e n t i e d e l l ’ a f f i d a b i l i t à d e i s e r v i z i . L ’ i d e a s i l e g a a l l a s u s s i d i a r i e t à : n e i p r e s ì d i s t a t i c i , l ’ i m p i e g o d i g u a r d i e p a r t i c o l a r i g i u r a t e p o t r e b b e l i b e r a r e r i s o r s e d i m i l i t a r i e f o r z e d i p o l i z i a p e r a d d e s t r a m e n t o e m i s s i o n i a d a l t o v a l o r e , a c o n d i z i o n e d i a l z a r e u l t e r i o r m e n t e g l i s t a n d a r d f o r m a t i v i d e l l e g p g c o n p r o t o c o l l i c o n d i v i s i t r a i s t i t u t i d i v i g i l a n z a , f o r z e d e l l ’ o r d i n e e f o r z e a r m a t e . M a z z i o t t i d i C e l s o r i c o s t r u i s c e l a l u n g a s t o r i a d e l l ’ i m p i e g o d e i m i l i t a r i i n c o m p i t i d i p o l i z i a : n o n n a s c e n e l 2 0 0 8 c o n “ S t r a d e s i c u r e ” n é n e l 1 9 9 2 c o n “ V e s p r i s i c i l i a n i ” , m a a f f o n d a n e l d o p o g u e r r a , q u a n d o l ’ e s e r c i t o s o s t e n n e f o r z e d i p o l i z i a f r a g i l i i n u n P a e s e d a r i c o s t r u i r e . O g g i , n e l c o n f r o n t o e u r o p e o , l ’ u s o “ m a s s i c c i o ” – “ m i g l i a i a d i u o m i n i p e r c o m p i t i d i p o l i z i a ” – “ s i v e d e d a v v e r o s o l t a n t o i n I t a l i a ” , m e n t r e i n F r a n c i a , B e l g i o e R e g n o U n i t o e s p e r i e n z e a n a l o g h e s o n o s t a t e l i m i t a t e e t e m p o r a n e e . S e d o p o l ’ i n v a s i o n e r u s s a d e l l ’ U c r a i n a l ’ o b i e t t i v o è a v e r e f o r z e p r o n t e a u n o s c o n t r o c o n v e n z i o n a l e , a v v e r t e , “ b i s o g n e r e b b e l i m i t a r e l ’ i m p i e g o d i m i l i t a r i i n q u e s t e o p e r a z i o n i ” p e r c h é s o t t r a g g o n o t e m p o a l l ’ a d d e s t r a m e n t o . T u t t a v i a , r i m o d u l a r e q u e s t e m i s s i o n i è " c o m p l i c a t o " p e r r a g i o n i c u l t u r a l i e p o l i t i c h e : " G l i i t a l i a n i s o n o f a v o r e v o l i , e l e f o r z e d i p o l i z i a s a n n o c h e p o s s o n o c o n t a r e s u m i g l i a i a d i m i l i t a r i a s u p p o r t o " . I l f i l o c h e u n i s c e l e t r e v o c i è l a r i c h i e s t a d i u n s a l t o d i q u a l i t à : d e f i n i r e u n a c a b i n a d i r e g i a n a z i o n a l e c h e a l l o c h i i n m o d o e f f i c i e n t e m i l i t a r i , f o r z e d i p o l i z i a e v i g i l a n z a p r i v a t a ; f i s s a r e s t a n d a r d f o r m a t i v i c o m u n i e c e r t i f i c a z i o n i s p e n d i b i l i ; i n t e g r a r e d a v v e r o p r o t e z i o n e f i s i c a e c y b e r ; a c c o m p a g n a r e l a d i f e s a e u r o p e a c o n u n a f i l i e r a i n d u s t r i a l e - t e c n o l o g i c a c a p a c e d i g a r a n t i r e c o n t i n u i t à a i s e r v i z i e s s e n z i a l i . È l a c o r n i c e d i u n a s i c u r e z z a “ d i s i s t e m a ” c h e c o i n v o l g e i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e c o m u n i t à l o c a l i .