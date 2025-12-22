R o m a , 2 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - O g n i a n n o m i l i o n i d i d e n t i d e l g i u d i z i o v e n g o n o e s t r a t t i e s m a l t i t i c o m e s e m p l i c i r i f i u t i b i o l o g i c i . P a r a l l e l a m e n t e , m o l t e f a m i g l i e c o n s e r v a n o i d e n t i d a l a t t e d e i p r o p r i f i g l i c o m e p i c c o l i r i c o r d i d e l l ’ i n f a n z i a . " C i ò c h e a n c o r a i n p o c h i s a n n o è c h e q u e s t i d e n t i , s p e s s o c o n s i d e r a t i i n u t i l i , c u s t o d i s c o n o i n r e a l t à u n a r i s o r s a b i o l o g i c a d i e n o r m e v a l o r e , d e s t i n a t a a g i o c a r e u n r u o l o c h i a v e n e l f u t u r o d e l l a m e d i c i n a r i g e n e r a t i v a " . L o a f f e r m a S t e f a n o S c a v i a , e s p e r t o d i m e d i c i n a r i g e n e r a t i v a d e n t a l e , g i à d o c e n t e d e l l ' U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i M i l a n o - B i c o c c a . " A l l ’ i n t e r n o d e l l a p o l p a d e n t a l e – s p i e g a S c a v i a - s o n o p r e s e n t i l e c e l l u l e s t a m i n a l i d e n t a l i , n o t e c o m e D P S C s ( D e n t a l P u l p S t e m C e l l s ) , o g g i c o n s i d e r a t e t r a l e p i ù p r o m e t t e n t i n e l p a n o r a m a d e l l a r i c e r c a b i o m e d i c a . S t u d i r e c e n t i d i m o s t r a n o c o m e q u e s t e c e l l u l e p o s s i e d a n o c a r a t t e r i s t i c h e c h e , i n a l c u n i a m b i t i , r i s u l t a n o p e r s i n o s u p e r i o r i a q u e l l e d e l l e c e l l u l e s t a m i n a l i t r a d i z i o n a l m e n t e p r e l e v a t e d a l m i d o l l o o s s e o , c o n p o t e n z i a l i a p p l i c a z i o n i c h e v a n n o b e n o l t r e l ’ o d o n t o i a t r i a " . U n a r i c e r c a c o n d o t t a p r e s s o i l P o l i c l i n i c o d i M i l a n o h a e v i d e n z i a t o c o m e i d e n t i c r i o c o n s e r v a t i m a n t e n g a n o i n a l t e r a t e n e l t e m p o l a m o r f o l o g i a , l a v i t a l i t à e l a c a p a c i t à p r o l i f e r a t i v a d e l l e c e l l u l e m e s e n c h i m a l i r i s p e t t o a i d e n t i f r e s c h i . " I r i s u l t a t i - e v i d e n z i a S c a v i a - c o n f e r m a n o c h e , s e c o r r e t t a m e n t e c o n s e r v a t e i n a z o t o l i q u i d o , l e c e l l u l e d e l l a p o l p a d e n t a l e p o s s o n o r i m a n e r e v i t a l i p e r a l m e n o v e n t ’ a n n i , a p r e n d o c o n c r e t a m e n t e l a s t r a d a a l b i o b a n k i n g d e n t a l e c o m e f o r m a d i p r e v e n z i o n e s a n i t a r i a " . S e c o n d o S c a v i a , " l e c e l l u l e s t a m i n a l i d e n t a l i r a p p r e s e n t a n o u n a r i s o r s a s t r a o r d i n a r i a p e r c h é s o n o f a c i l m e n t e a c c e s s i b i l i , n o n r i c h i e d o n o p r o c e d u r e i n v a s i v e e m o s t r a n o u n p o t e n z i a l e r i g e n e r a t i v o s o r p r e n d e n t e , i n a l c u n i c a s i s u p e r i o r e a q u e l l o d e l l e c e l l u l e p r e l e v a t e d a l m i d o l l o o s s e o " . U n o d e g l i a s p e t t i " p i ù i n n o v a t i v i r i g u a r d a i l m e c c a n i s m o d ’ a z i o n e d e l l e D P S C s . Q u e s t e c e l l u l e – f a n o t a r e l o s p e c i a l i s t a - r i l a s c i a n o u n c o m p l e s s o d i m o l e c o l e b i o l o g i c h e , n o t o c o m e s e c r e t o m a , c o m p o s t o d a f a t t o r i d i c r e s c i t a e c i t o c h i n e a n t i n f i a m m a t o r i e t r a c u i H G F , T G F - β 1 , I L - 1 0 e I L - 1 3 . Q u e s t o i n s i e m e d i m e d i a t o r i è i n g r a d o d i r i d u r r e l ’ i n f i a m m a z i o n e , l i m i t a r e l a m o r t e c e l l u l a r e e f a v o r i r e l a r i g e n e r a z i o n e d e i t e s s u t i i n m o d o p a r t i c o l a r m e n t e e f f i c a c e " . " I l s e c r e t o m a d e l l e c e l l u l e s t a m i n a l i d e n t a l i – a g g i u n g e - c o n s e n t e d i i m m a g i n a r e t e r a p i e i n n o v a t i v e ' c e l l - f r e e ' , p i ù s i c u r e e s t a n d a r d i z z a b i l i , i n c u i n o n è n e c e s s a r i o t r a p i a n t a r e c e l l u l e v i v e m a s i s f r u t t a d i r e t t a m e n t e i l l o r o p o t e n z i a l e b i o l o g i c o " . " L e p r i m e c o n f e r m e c l i n i c h e s o n o g i à a r r i v a t e . I n C i n a , u n o s t u d i o d i f a s e 1 c o n d o t t o s u 4 0 b a m b i n i c o n l e s i o n i a g l i i n c i s i v i p e r m a n e n t i h a d i m o s t r a t o c h e l e c e l l u l e s t a m i n a l i d e i d e n t i d a l a t t e s o n o i n g r a d o d i r i g e n e r a r e i l t e s s u t o d e n t a l e d a n n e g g i a t o . R i s u l t a t i c h e - f a n o t a r e S c a v i a - h a n n o s p i n t o n u m e r o s i c e n t r i d i r i c e r c a i n t e r n a z i o n a l i a d a v v i a r e s p e r i m e n t a z i o n i p a r a l l e l e " . I l p r e r e q u i s i t o f o n d a m e n t a l e , s o t t o l i n e a l ’ e s p e r t o , " è l a v i t a l i t à " d e l d e n t e . " D e n t i n e c r o t i c i , d e v i t a l i z z a t i o g r a v e m e n t e d a n n e g g i a t i n o n c o n s e n t o n o i l r e c u p e r o d e l l e c e l l u l e s t a m i n a l i . A l c o n t r a r i o , i d e n t i d e l g i u d i z i o e s t r a t t i p e r m o t i v i o r t o d o n t i c i e i d e n t i d a l a t t e p e r s i n a t u r a l m e n t e r a p p r e s e n t a n o l e f o n t i i d e a l i " . L e a p p l i c a z i o n i d e l l e D P S C s s i e s t e n d o n o a n c h e o l t r e i l d i s t r e t t o o r a l e . " I n G i a p p o n e s o n o i n c o r s o s t u d i c l i n i c i s u l l ’ u t i l i z z o d i q u e s t e c e l l u l e n e l t r a t t a m e n t o d e l l ’ i c t u s c e r e b r a l e a c u t o , c o n r i s u l t a t i p r o m e t t e n t i a n c h e n e i m o d e l l i d i P a r k i n s o n e n e l l e l e s i o n i d e l m i d o l l o s p i n a l e . I n a m b i t o c a r d i o l o g i c o , i l m e z z o c o n d i z i o n a t o d e r i v a t o d a l l e c e l l u l e s t a m i n a l i d e n t a l i h a m o s t r a t o l a c a p a c i t à d i r i d u r r e l ’ e s t e n s i o n e d e l l ’ i n f a r t o e m i g l i o r a r e l a f u n z i o n e c a r d i a c a n e i m o d e l l i a n i m a l i , s t i m o l a n d o l a f o r m a z i o n e d i n u o v i v a s i s a n g u i g n i " . " N e l 2 0 2 3 , l a R e t e N a z i o n a l e T r a p i a n t i h a r e g i s t r a t o o l t r e q u i n d i c i m i l a t r a p i a n t i i n I t a l i a , u n d a t o c h e r i f l e t t e l a c r e s c e n t e d o m a n d a d i s o l u z i o n i r i g e n e r a t i v e i n n o v a t i v e – r i c o r d a S c a v i a - I n q u e s t o c o n t e s t o , l a c r i o c o n s e r v a z i o n e d e l l e c e l l u l e s t a m i n a l i d e n t a l i s i c o n f i g u r a s e m p r e p i ù c o m e u n a s c e l t a s t r a t e g i c a d i p r e v e n z i o n e " . " C o n s e r v a r e o g g i q u e s t e c e l l u l e s i g n i f i c a i n v e s t i r e s u l l a s a l u t e d i d o m a n i . L a s f i d a o r a è r e n d e r e q u e s t i p r o t o c o l l i s e m p r e p i ù s t a n d a r d i z z a t i e a c c e s s i b i l i , g a r a n t e n d o q u a l i t à , s i c u r e z z a e c o n f o r m i t à a l l e n o r m a t i v e i n t e r n a z i o n a l i . L a r i c e r c a p r o c e d e r a p i d a m e n t e e l a m e d i c i n a r i g e n e r a t i v a d e n t a l e p o t r e b b e p r e s t o e n t r a r e n e l l a p r a t i c a c l i n i c a . Q u e l l i c h e p e r a n n i s o n o s t a t i c o n s i d e r a t i d e n t i i n u t i l i o s e m p l i c i r i c o r d i d ’ i n f a n z i a s i s t a n n o r i v e l a n d o u n a r i s e r v a c e l l u l a r e p r e z i o s a , c o n c r e t a e f a c i l m e n t e a c c e s s i b i l e , c a p a c e d i c o n t r i b u i r e i n m o d o d e t e r m i n a n t e a l f u t u r o d e l l a m e d i c i n a " c o n c l u d e .