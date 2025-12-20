R o m a , 2 0 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - " A C a i v a n o a b b i a m o c r e a t o u n a s i t u a z i o n e c h e v a o l t r e l ’ i m p i a n t o s p o r t i v o . S i a m o r i u s c i t i a p o r t a r e a t e r m i n e i l l a v o r o e o g g i , a n c h e g r a z i e a l l a s i n e r g i a c o n l e F i a m m e O r o , p i ù d i m i l l e r a g a z z i f a n n o a t t i v i t à i n q u e g l i i m p i a n t i e a l a v o r a r c i s o n o t u t t i g i o v a n i d i q u e l t e r r i t o r i o , v a l o r i z z a n d o c o s i i l r u o l o d e l l o s p o r t c o m e a s c e n s o r e s o c i a l e ” . C o s ì D i e g o N e p i M o l i n e r i s , a d d i S p o r t e S a l u t e , d u r a n t e l a c o n s e g n a d e l p r e m i o “ I C S C - I m p i a n t i s t i c a e p r o m o z i o n e s p o r t i v a ” , p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l m o d e l l o C a i v a n o i n o c c a s i o n e d e l r i c o n o s c i m e n t o A S I S p o r t e C u l t u r a . “ N e l l a v i t a d i S p o r t e S a l u t e c ’ è u n p r i m a e u n d o p o C a i v a n o . I n p o c h i m e s i , g r a z i e a l l o s p o r t , a b b i a m o r e c u p e r a t o u n a p i a z z a d i s p a c c i o , r i d a n d o v i t a a i g i o v a n i c o n u n i m p i a n t o s p o r t i v o e a l t r e s t r u t t u r e . N o n v i n e g o c h e q u a n d o c i è s t a t o d a t o l ’ o b i e t t i v o d i c h i u d e r e i l a v o r i i n s o l i c i n q u e m e s i , s a p e n d o c h e i n I t a l i a c i v o g l i o n o i n m e d i a n o v e a n n i p e r r e a l i z z a r e u n i m p i a n t o , c ' e r a u n p ò d i p r e o c c u p a z i o n e . M a s i a m o r i u s c i t i a p o r t a r e a t e r m i n e i l a v o r i . O g g i S p o r t e S a l u t e s i s e n t e u n o p e r a i o d e l l o s p o r t , v o g l i a m o c o s t r u i r e e m e t t e r e l e m a n i l a d d o v e s e r v e e f a r l o i n m a n i e r a s e r i a . I l d e c r e t o C a i v a n o b i s v a p r o p r i o i n q u e s t o s e n s o , p e r c h é a n d r à a c o p r i r e l a r e a l i z z a z i o n e d i p r o g e t t i d a l l a S i c i l i a a R o z z a n o . A b b i a m o c a p i t o c h e g l i i m p i a n t i s p o r t i v i d o b b i a m o f a r l i i n 1 8 m e s i , n o n c i s o n o a l i b i . C o s ì c o m e a b b i a m o c o m p r e s o s e m p r e d i p i ù , a n c h e g r a z i e a g l i i n c o n t r i c o n g l i s t u d e n t i , c h e l o s p o r t a s c u o l a s i p u ò f a r e , b a s t a c o n g l i a l i b i . S o n o f e l i c e d i c o n d i v i d e r e i l p a l c o c o l P r e s i d e n t e B u o n f i g l i o p e r c h é l u i s a b e n e q u a n t o s i a i m p o r t a n t e a l l a r g a r e l a b a s e , p e r c h é s o l o c o s ì s i p o s s o n o a v e r e p i ù c h a n c h e s d i t r o v a r e l e e c c e l l e n z e ” .