R o m a , 2 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ C e r c h i a m o d i v a l o r i z z a r e i l n o s t r o p a t r i m o n i o , p i a n i f i c a r e i c a l e n d a r i d i g a r a p e r t e m p o e d a r e a g l i a t l e t i l e m i g l i o r i o p p o r t u n i t à p e r e s p r i m e r s i » . C o s ì L u c i a n o B u o n f i g l i o , p r e s i d e n t e d e l C o n i , h a c o m m e n t a t o l a p r e p a r a z i o n e d e g l i a t l e t i i t a l i a n i i n v i s t a d e l s e c o n d o a n n o d e l q u a d r i e n n i o o l i m p i c o , i n t e r v e n e n d o d u r a n t e l a c e r i m o n i a d e l l a 2 0 ª e d i z i o n e d e l P r e m i o A S I S p o r t & C u l t u r a . I l n u m e r o u n o d e l C o n i h a s p i e g a t o c o m e l a p r e p a r a z i o n e o l i m p i c a p r o c e d a i n s i n t o n i a c o n t u t t e l e f e d e r a z i o n i , n o n s o l o q u e l l e o l i m p i c h e . " V a l u t i a m o l o s t a t o d i f o r m a p r e s s o l ’ I s t i t u t o d i M e d i c i n a d e l l o S p o r t d i t u t t i g l i a t l e t i p r o b a b i l i o l i m p i c i – h a d e t t o – e c o n d i v i d i a m o c o n l e d i r e z i o n i t e c n i c h e d e l l e f e d e r a z i o n i l a m e t o d o l o g i a e i l c a m m i n o d a s e g u i r e . Q u e s t o a p p r o c c i o h a g i à c o n s e n t i t o , c o m e p o t e t e c o n s t a t a r e , d i o t t e n e r e s u c c e s s i i n t u t t o i l p a e s e " . I l p r e s i d e n t e h a p o i r i c o r d a t o l ’ i m p o r t a n z a d e l l a p r e p a r a z i o n e m e n t a l e : " q u a n d o s e i p r e p a r a t o , l o s t r e s s d i v e n t a g e s t i b i l e e l ’ u n i c o a v v e r s a r i o s e i t e s t e s s o . E s t r a n i a n d o s i d a t u t t o c i ò c h e t i c i r c o n d a , l ’ a t l e t a p u ò f a r e u n a p r e s t a z i o n e e c c e l l e n t e . A u g u r i a m o c i c h e i n o s t r i a r r i v i n o a l l e c o m p e t i z i o n i a l m a s s i m o d e l l a f o r m a , p e r c h é q u e s t o s i g n i f i c a s u c c e s s o " .