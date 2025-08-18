R o m a , 1 8 a g o ( A d n k r o n o s ) - S a b a t o 1 3 s e t t e m b r e M i r a b i l a n d i a h a i n p r o g r a m m a u n a s e r a t a r i c c a d i d i v e r t i m e n t o e t a n t e r i s a t e i n c o m p a g n i a d i P a o l o C e v o l i , i l c o m i c o e a t t o r e i t a l i a n o n a t o a R i c c i o n e . D a l l e 2 1 . 3 0 i l p a r c o d i v e r t i m e n t i p i ù g r a n d e d ’ I t a l i a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C o m e d y C e n t r a l L i v e , p r e s e n t a s u l p a l c o d i P i a z z a d e l l a F a m a u n i m p e r d i b i l e s h o w p e r t u t t a l a f a m i g l i a c h e c h i u d e i l c a l e n d a r i o d e g l i e v e n t i e s t i v i . F a m o s o p e r i l s u o s t i l e u m o r i s t i c o c h e s p e s s o p r e n d e s p u n t o d a l l a v i t a q u o t i d i a n a e d a i p e r s o n a g g i t i p i c i d e l s u o t e r r i t o r i o d i o r i g i n e , l a R o m a g n a , P a o l o C e v o l i h a p a r t e c i p a t o a n u m e r o s i p r o g r a m m i t e l e v i s i v i e s p e t t a c o l i t e a t r a l i , d i s t i n g u e n d o s i p e r l a s u a c a p a c i t à d i f a r r i d e r e c o n b a t t u t e s e m p l i c i e d e f f i c a c i , r a c c o n t a n d o s t o r i e d i v e r t e n t i e c o i n v o l g e n d o i l p u b b l i c o i n u n m o d o u n i c o . " S o n o m o l t o f e l i c e d i p o r t a r e r i s a t e e d i v e r t i m e n t o a M i r a b i l a n d i a , u n l u o g o d o v e r e g n a l a l e g g e r e z z a e l ' a l l e g r i a p r o p r i o c o m e i l m i o P a o l o C e v o l i S h o w ” , c o m m e n t a P a o l o C e v o l i . " C h i u d i a m o l a s t a g i o n e d e g l i e v e n t i e s t i v i c o n g r a n d i r i s a t e – d i c e S a b r i n a M a n g i a , M a n a g i n g D i r e c t o r d i M i r a b i l a n d i a – d a n d o s p a z i o a u n c o m i c o r o m a g n o l o c h e c i s t a p a r t i c o l a r m e n t e a c u o r e e c h e s i a m o c e r t i c o i n v o l g e r à i l n o s t r o p u b b l i c o c o n u n o s p e t t a c o l o d a n o n m a n c a r e . G r a z i e a l l a p a r t n e r s h i p c o n C o m e d y C e n t r a l L i v e r i u s c i a m o a p o r t a r e s u l n o s t r o p a l c o d e g l i a r t i s t i s e m p r e m o l t o a m a t i e d i g r a n d e t a l e n t o . U n ’ o f f e r t a d a v v e r o i n g r a n d e s t i l e c h e s i a g g i u n g e a l l e t a n t e a t t r a z i o n i , a l l a n u o v a a r e a N i c k e l o d e o n L a n d e a l l ’ i n e s a u r i b i l e v o g l i a d i r e g a l a r e d i v e r t i m e n t o " . " C o n d i v i d e r e c o n M i r a b i l a n d i a l a s e r a t a c h e s e g n a l a c h i u s u r a d e l l a s t a g i o n e e s t i v a è p e r n o i u n o n o r e e u n a g r a n d e s o d d i s f a z i o n e . Q u e s t o e v e n t o r a p p r e s e n t a l ’ o c c a s i o n e i d e a l e p e r s a l u t a r e i n s i e m e l ’ e s t a t e , o f f r e n d o a l p u b b l i c o u n o s p e t t a c o l o c a p a c e d i u n i r e i l d i v e r t i m e n t o d e l p a r c o a l l ’ i r r e s i s t i b i l e c o m i c i t à d i P a o l o C e v o l i . L a s u a c a p a c i t à d i r a c c o n t a r e , c o n i r o n i a e a u t e n t i c i t à , s t o r i e e p e r s o n a g g i r i s p e c c h i a p i e n a m e n t e i v a l o r i d i a l l e g r i a , i n t r a t t e n i m e n t o e v i c i n a n z a a l p u b b l i c o c h e c i a c c o m u n a n o e l o f a i n p i e n o s t i l e C o m e d y C e n t r a l " , d i c h i a r a M a n u e l a V a g n e t t i , A d S a l e s D i r e c t o r i n P a r a m o u n t .