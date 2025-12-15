R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I n u n o s c e n a r i o g e o p o l i t i c o s e g n a t o d a g r a v i t e n s i o n i , i l d o m i n i o d e l l o S p a z i o v e d e c r e s c e r e l a p r o p r i a i m p o r t a n z a g i o r n o d o p o g i o r n o a g a r a n z i a d e l l a s i c u r e z z a d e g l i S t a t i , d e l l e p e r s o n e e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e . P e r q u e s t o m o t i v o , i l n o s t r o P a e s e è i n t e r v e n u t o i n m a t e r i a i n m o d o a m p i o e a r t i c o l a t o . M o l t a s t r a d a è s t a t a p e r c o r s a s i n o r a , m a u n l u n g o c a m m i n o r e s t a a n c o r a d a c o m p i e r e . N e i p r o s s i m i a n n i s i r e n d e r à i n d i s p e n s a b i l e r a f f o r z a r e s e m p r e p i ù l ’ i m p e g n o p o l i t i c o , g i u r i d i c o e t e c n o l o g i c o p e r g a r a n t i r e a l n o s t r o P a e s e u n r u o l o d i p r i m o p i a n o n e l d o m i n i o s p a z i a l e e i n t u t t i i s e t t o r i c o r r e l a t i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ' L a g o v e r n a n c e d e l l o s p a z i o ' o r g a n i z z a t o n e l l ' A u l a d e i G r u p p i p a r l a m e n t a r i .