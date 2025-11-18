R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l b e n e s s e r e , i n t e s o i n s e n s o c o m p l e s s i v o , e d u n q u e i l b e n e s s e r e e c o n o m i c o , s a n i t a r i o e s o c i a l e , c e l o p o s s i a m o p e r m e t t e r e . E r a s c o n o s c i u t o p e r l a m a g g i o r p a r t e d e l l a p o p o l a z i o n e f i n o a l s e c o n d o d o p o g u e r r a . N e i d e c e n n i s u c c e s s i v i è s t a t o e d è d i v e n t a t o u n p a t r i m o n i o p e r l a m a g g i o r a n z a d e l l a p o p o l a z i o n e " . S o n o l e p a r o l e d i C a r l o Z a g h i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l a D i r e z i o n e g e n e r a l e s o s t e n i b i l i t à p r o d o t t i e c o n s u m i d e l m i n i s t e r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a s i c u r e z z a e n e r g e t i c a , i n t e r v e n e n d o a l l a ' S o c i a l s u s t a i n a b i l i t y w e e k : p e r p r o g e t t a r e l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e ' , o g g i a R o m a , a P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e . " O g g i - a g g i u n g e Z a g h i - d o b b i a m o p e n s a r e c h e i l b e n e s s e r e p u ò e s s e r e d i t u t t a l ' u m a n i t à e , p e r q u e s t o , d o b b i a m o c o n i u g a r e c o m p e t i z i o n e e c o o p e r a z i o n e . A b b i a m o l a t e c n o l o g i a , a b b i a m o l ' i n t e l l i g e n z a p e r f a r l o : è u n a c o n q u i s t a p o s s i b i l e " .