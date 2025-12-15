R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - O l t r e 1 1 0 m i l i o n i d i e u r o d i i n v e s t i m e n t i e s p e s e d e l l e a z i e n d e d e i s e t t o r i c e m e n t o e c a l c e s t r u z z o p e r s i c u r e z z a e d a m b i e n t e n e l 2 0 2 4 , i n c r e s c i t a d e l 1 6 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 . E ’ q u a n t o e v i d e n z i a i l s e s t o R a p p o r t o d i s o s t e n i b i l i t à d i F e d e r b e t o n . I l c o m p a r t o c o n t i n u a a i n v e s t i r e r i s o r s e e c o m p e t e n z e p e r m i g l i o r a r e l e p r o p r i e p e r f o r m a n c e a m b i e n t a l i e a c c e l e r a r e i l p e r c o r s o v e r s o l a n e u t r a l i t à c l i m a t i c a a l 2 0 5 0 . L o s c o r s o 2 4 s e t t e m b r e , p r e s s o l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , F e d e r b e t o n h a p r e s e n t a t o l a p r o p r i a S t r a t e g i a d i d e c a r b o n i z z a z i o n e , c h e t r a c c i a u n p e r c o r s o c h i a r o d i r i d u z i o n e p r o g r e s s i v a d e l l e e m i s s i o n i t r a m i t e l e v e s t r a t e g i c h e . N e l l a d e f i n i z i o n e d e l l a s t r a t e g i a s o n o s t a t i i n d i v i d u a t i i n t e r v e n t i d i b r e v e e m e d i o p e r i o d o c h e s f r u t t a n o t e c n o l o g i e g i à m a t u r e c o m e l ’ i m p i e g o d i c o m b u s t i b i l i a l t e r n a t i v i e l ’ u t i l i z z o d i m a t e r i a l i s o s t i t u t i v i d e l c l i n k e r , i l s e m i l a v o r a t o c o m p o n e n t e p r e v a l e n t e d e l c e m e n t o - s p i e g a l a F e d e r a z i o n e d e l s e t t o r e - L a l e v a c h i a v e p e r l a d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l s e t t o r e , c o n u n o s v i l u p p o a l u n g o t e r m i n e , è l a c a t t u r a d e l l a C O 2 , u n a t e c n o l o g i a c h e r i c h i e d e i n g e n t i i n v e s t i m e n t i e l o s v i l u p p o d i i n f r a s t r u t t u r e d i t r a s p o r t o e s t o c c a g g i o . L a c a t t u r a è f o n d a m e n t a l e p e r c h é n e l l a p r o d u z i o n e d i c e m e n t o i l 6 0 - 6 5 % d e l l e e m i s s i o n i d i r e t t e d i C O 2 d e r i v a d a l l e s t e s s e r e a z i o n i c h i m i c h e d i p r o c e s s o e d è q u i n d i i n c o m p r i m i b i l e . “ C e m e n t o e c a l c e s t r u z z o s o n o m a t e r i a l i s t r a o r d i n a r i e i n s o s t i t u i b i l i , c h e g a r a n t i s c o n o l a s i c u r e z z a e l a d u r a b i l i t à d e l l e n o s t r e c a s e , s c u o l e , o s p e d a l i . S o n o f o n d a m e n t a l i p e r l e n o s t r e i n f r a s t r u t t u r e e c i t t à , a l i m e n t a n o l a c r e s c i t a e c o n o m i c a e s o c i a l e d e l P a e s e e c o n t r i b u i s c o n o c o n c r e t a m e n t e a l l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a e a l l o s v i l u p p o d i i n f r a s t r u t t u r e s o s t e n i b i l i e d u r e v o l i - h a s o t t o l i n e a t o P a o l o Z e l a n o , v i c e p r e s i d e n t e d i F e d e r b e t o n C o n f i n d u s t r i a - L a n o s t r a s f i d a è m a n t e n e r e a l t a l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ’ i n d u s t r i a i t a l i a n a c o n t i n u a n d o a p r o g r e d i r e s u l f r o n t e d e l l a s o s t e n i b i l i t à , i n p a r t i c o l a r e q u e l l a a m b i e n t a l e . Q u e s t o è p o s s i b i l e s o l o a t t r a v e r s o u n i m p e g n o c o l l e t t i v o , r a f f o r z a n d o i l l e g a m e t r a i n d u s t r i a , a m b i e n t e e s o c i e t à ” . I l R a p p o r t o d i S o s t e n i b i l i t à d i F e d e r b e t o n , c o m e o g n i a n n o , m o s t r a l ’ i m p e g n o , i r i s u l t a t i e g l i a m b i t i d i m i g l i o r a m e n t o d e l l a f i l i e r a . E m e r g e , f r a l ’ a l t r o , c h e i l s e t t o r e c o n f e r m a l a p r o p r i a c i r c o l a r i t à : l ’ i n d u s t r i a d e l c e m e n t o u t i l i z z a d a a n n i s c a r t i d i a l t r i p r o c e s s i p r o d u t t i v i i n s o s t i t u z i o n e d e l l ’ 8 % d e l l e m a t e r i e p r i m e n e c e s s a r i e ; i p r o d u t t o r i d i c a l c e s t r u z z o p r e c o n f e z i o n a t o e m a n u f a t t i r i u t i l i z z a n o i n m e d i a i l 2 9 % d e l l e a c q u e d i p r o c e s s o e d i l 6 2 % d e g l i s c a r t i d i p r o d u z i o n e , r i s p e t t i v a m e n t e ; i n o l t r e , è i n a u m e n t o l a q u o t a d i e n e r g i a e l e t t r i c a d a f o n t i r i n n o v a b i l i , i n p a r t e a u t o p r o d o t t a d a l l e a z i e n d e s t e s s e . I l R a p p o r t o r i c h i a m a l ’ a t t e n z i o n e a n c h e s u a l c u n e c r i t i c i t à c h e n o n p e r m e t t o n o a l l ’ i n d u s t r i a d i e s p r i m e r e p i e n a m e n t e l e p r o p r i e p o t e n z i a l i t à : “ I l t a s s o d i s o s t i t u z i o n e c a l o r i c a d e i c o m b u s t i b i l i f o s s i l i c o n c o m b u s t i b i l i a l t e r n a t i v i n e l s e t t o r e d e l c e m e n t o r e s t a f e r m o a l 2 6 % , l o n t a n o d a l l a m e d i a e u r o p e a d e l 5 6 % , p r i n c i p a l m e n t e a c a u s a d i i t e r a m m i n i s t r a t i v i c o m p l e s s i e d i s o m o g e n e i s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . I c o m b u s t i b i l i a l t e r n a t i v i s o n o u n a s o l u z i o n e g i à d i s p o n i b i l e , m a a l d i l à d e l l o s f o r z o d e l l ’ i n d u s t r i a , è n e c e s s a r i o u n i n t e r v e n t o d e l l e i s t i t u z i o n i a l f i n e d i o t t e n e r e u n ’ a p p l i c a z i o n e o m o g e n e a s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e d e l p r o c e s s o d i a u t o r i z z a z i o n e ” . U n ’ a l t r a c r i t i c i t à c h e e m e r g e d a l R a p p o r t o è q u e l l a r e l a t i v a “ a l l ’ i m p i e g o d i a g g r e g a t i r e c u p e r a t i n e l l a p r o d u z i o n e d i c a l c e s t r u z z o . N o n o s t a n t e l e p o t e n z i a l i t à d e l s e t t o r e , q u e s t a p r a t i c a r e s t a l i m i t a t a p e r l ’ a s s e n z a d i u n m e r c a t o n a z i o n a l e p e r p r o d o t t i c o n f o r m i a g l i s t a n d a r d d e i c a l c e s t r u z z i s t r u t t u r a l i . A n c h e i n q u e s t o c a s o è n e c e s s a r i a u n ’ a z i o n e d i s i s t e m a c h e c o i n v o l g a p r o d u t t o r i , u t i l i z z a t o r i e i s t i t u z i o n i ” .