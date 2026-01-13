M i l a n o , 1 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L o s t a b i l i m e n t o C o c a - C o l a H B C C i r c u l a r P e t d i G a g l i a n i c o , v i c i n o a B i e l l a , f i n o a p o c h i a n n i f a e r a u n ' a r e a d i s m e s s a . I n q u e s t o s t a b i l i m e n t o l a v o r i a m o l a p l a s t i c a r i c i c l a t a , r P E T , c h e v i e n e p o i r e c u p e r a t o a d u s o a l i m e n t a r e c o n u n a t e c n o l o g i a i n n o v a t i v a , t r a s f o r m a n d o u n r i f i u t o i n r i s o r s a . U n i n v e s t i m e n t o d i 3 0 m i l i o n i d i e u r o , c o m p i u t o n e l 2 0 2 2 , c h e h a r i c h i e s t o a n c h e l a r i c e r c a s u l t e r r i t o r i o d i c o m p e t e n z e d i v e r s e p e r m a n e g g i a r e u n a t e c n o l o g i a p i o n i e r i s t i c a , c a p a c e d i t r a s f o r m a r e b e n 3 0 m i l a t o n n e l l a t e d i P e t i n n u o v e b o t t i g l i e , o g n i a n n o ” . C o s ì G i a n g i a c o m o P i e r i n i , C o r p o r a t e A f f a i r s & S u s t a i n a b i l i t y D i r e c t o r d i C o c a - C o l a H b c I t a l i a - l ' a z i e n d a r e s p o n s a b i l e d i p r o d u r r e , d i s t r i b u i r e e c o m m e r c i a l i z z a r e i p r o d o t t i C o c a - C o l a i n I t a l i a - i n t e r v e n e n d o o g g i a l l ’ i n c o n t r o c o n l a s t a m p a o r g a n i z z a t o n e l l o s t a b i l i m e n t o b i e l l e s e i n o c c a s i o n e d e l p a s s a g g i o d e l V i a g g i o d e l l a F i a m m a O l i m p i c a d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 . L ’ i n c o n t r o o d i e r n o è s t a t o l ’ o c c a s i o n e p e r a p p r o f o n d i r e c o m e s o s t e n i b i l i t à , i n n o v a z i o n e i n d u s t r i a l e e O l i m p i a d i s i i n c o n t r a n o i n v i s t a d e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i I n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 c h e c o i n v o l g o n o d i v e r s i t e r r i t o r i , “ a l c u n i d i f f i c i l i d a r a g g i u n g e r e ” , s p i e g a P i e r i n i . “ U n c o n t e s t o c h e h a d e t e r m i n a t o u n ’ o r g a n i z z a z i o n e l o g i s t i c a c h e c o m p r e n d e m e z z i e l e t t r i c i n e l l e c i t t à e m e z z i a l i m e n t a t i a b i o f u e l n e i t e r r i t o r i d i m o n t a g n a , p e r c o n t r i b u i r e a r e n d e r e p i ù s o s t e n i b i l e l a m a n i f e s t a z i o n e s p o r t i v a ” , a p p r o f o n d i s c e . I n o c c a s i o n e d e l l e G i o c h i I n v e r n a l i , C o c a - C o l a h a m e s s o i n c a m p o u n m o d e l l o i n t e g r a t o i n l i n e a c o n l ’ a m b i z i o n e d e l l ’ A z i e n d a d i r i d u r r e l ’ i m p r o n t a a m b i e n t a l e d e g l i i m b a l l a g g i e d e i p r o c e s s i p r o d u t t i v i . L ’ i n t e r o p o r t a f o g l i o d i p r o d o t t i d e s t i n a t o a i c o n s u m a t o r i s a r à c o m p o s t o d a b o t t i g l i e i n p l a s t i c a r i c i c l a t a a l 1 0 0 % , e s c l u s e e t i c h e t t e e t a p p i . " S i a m o m o l t o i m p e g n a t i i n I t a l i a - c o n c l u d e P i e r i n i - S i a m o d u n q u e f e l i c i d i f a r s a p e r e c o s a f a c c i a m o a l p u b b l i c o i n t e r n a z i o n a l e c h e a r r i v e r à i n I t a l i a p e r i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 ” , c o n c l u d e .