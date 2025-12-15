V e r o n a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L a n a s c i t a d e l b r a n d M a g i s è u n g r a n d i s s i m o s e g n a l e . S i g n i f i c a c h e A g s m A i m , o r a M a g i s , d o p o a v e r c o n s o l i d a t o u n a g r a n d e f o r z a a V e r o n a e a V i c e n z a , o g g i g u a r d a f u o r i d a i c o n f i n i d e l l a s u a s t o r i a c e r c a n d o d i d i v e n t a r e s e m p r e d i p i ù u n p l a y e r n a z i o n a l e . P e r a v e r e r i s a l t o , f o r z a f u o r i d a i n o s t r i c o n f i n i s e r v i v a u n n o m e s p e n d i b i l e e q u e s t a p e r l e c i t t à p e n s o s i a v e r a m e n t e u n a b u o n a n o t i z i a ” . C o s ì i l s i n d a c o d i V i c e n z a , G i a c o m o P o s s a m a i , i n t e r v e n e n d o a V e r o n a d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e d e l n u o v o n u o v o b r a n d M a g i s n a t o d a A g s m A i m . I l n o m e d e l n u o v o m a r c h i o n a s c e d a l l a r i c o m b i n a z i o n e d e l l e l e t t e r e d e l v e c c h i o n o m e . I l n u o v o b r a n d p o r t a a c o m p i m e n t o u n a r i f l e s s i o n e s u l l ’ i d e n t i t à d e l l ’ a z i e n d a c h e h a r i d e f i n i t o m i s s i o n , v i s i o n e p u r p o s e . " L a s f i d a è s t a t a c h i a r i t a b e n e d a l p i a n o i n d u s t r i a l e c h e h a p r e s e n t a t o l ' a z i e n d a - p r o s e g u e P o s s a m a i - L ' o b i e t t i v o è q u e l l o d i e s s e r e s e m p r e p i ù f o r t i s u t a n t i f r o n t i , s u t u t t i l a p r o d u z i o n e d i e n e r g i a , p e n s o a l l ' a c q u i s t o d i i m p i a n t i f o t o v o l t a i c i i m p o r t a n t i a v v e n u t i n e g l i u l t i m i m e s i . P a r l i a m o d i u n ' a z i e n d a c h e i n q u e s t o m o m e n t o è i n s a l u t e , s t a b e n e , i n c u i i s o c i v a n n o d ' a c c o r d o , l a v o r a n o b e n e i n s i e m e , q u i n d i c i s o n o t u t t i g l i i n g r e d i e n t i p e r f a r l a c r e s c e r e ” . I n f i n e P o s s a m a i s p i e g a c h e “ u n ' a z i e n d a c o m e q u e s t a c h e f u n z i o n a s i t r a d u c e i n i n v e s t i m e n t i s u l t e r r i t o r i o v i c e n t i n o - v e r o n e s e , i n u t i l i d a t i a i c o m u n i e n e l d a r e s e r v i z i o a i c i t t a d i n i . T u t t o q u e s t o s i g n i f i c a n o n s o l t a n t o a v e r e u n a b o l l e t t a c o n c u i l ' e n e r g i a a r r i v a a c a s a , m a f a r e i n m o d o c h e q u e s t e r i s o r s e r e s t i n o s u l t e r r i t o r i o " .