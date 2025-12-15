V e r o n a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ C r e d o f o s s e a r r i v a t o i l m o m e n t o d i d a r e u n ' i d e n t i t à u n i c a a d u e a z i e n d e c o m e A g s m e A i m s t o r i c a m e n t e r a d i c a t e s u i r i s p e t t i v i t e r r i t o r i c h e b a n a l m e n t e v e n i v a n o c h i a m a t e a n c o r a c o n i l v e c c h i o n o m e . O r a s i c h i a m e r a n n o c o n u n n o m e s o l o , m a q u e l l o c h e a n o i i n t e r e s s a m a g g i o r m e n t e , i n q u a l i t à d i s o c i p u b b l i c i , è n a v i g a r e c o m e u n a s q u a d r a s o l a a p r e s c i n d e r e p o i d a l l e v a r i e a l t e r n a n z e c h e s a p p i a m o p o s s a n o e s s e r c i s u l l e a m m i n i s t r a z i o n i d e l l e n o s t r e c i t t à ” . S o n o l e p a r o l e d i D a m i a n o T o m m a s i , s i n d a c o d i V e r o n a , i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d i M a g i s , i l n u o v o b r a n d c h e p r e n d e r à i l p o s t o d i A g s m A i m e c h e n a s c e d a l l a r i c o m b i n a z i o n e d e l l e l e t t e r e d e l v e c c h i o n o m e . M a g i s i n l a t i n o s i g n i f i c a “ d i p i ù ” , m a a n c h e “ o l t r e ” , “ v e r s o i l m e g l i o ” , e p a r l a d i p r o g r e s s o , a m b i z i o n e e t r a s f o r m a z i o n e . “ L a s c e l t a d i u n i r e l e d u e a z i e n d e è d i q u a l c h e a n n o f a e l a s c e l t a d e l n o m e d e r i v a d a l f a t t o d i v o l e r e s s e r e u n a r e a l t à u n i c a . Q u e s t o p e r l e s f i d e c h e l ' a z i e n d a d e v e a f f r o n t a r e n o n s u l t e r r i t o r i o m a s u u n a m p i o c a m p o c h e è q u e l l o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e . C ' è i l b i s o g n o d i s e n t i r s i u n a s q u a d r a s o l a , c r e d o c h e c h i a v e v a p e n s a t o d i f o n d e r e l e d u e s o c i e t à a v e s s e q u e s t o i n m e n t e ” , c o n c l u d e T o m m a s i .