R o m a , 2 2 d i c ( A d n k r o n o s ) - " A l t r o c h e m a r c h i o , i c o d i c i i d e n t i f i c a t i v i d e g l i a g e n t i s o n o o r m a i u n o s t r u m e n t o i r r i n u n c i a b i l e s e s i v u o l e s a l v a g u a r d a r e l a g e s t i o n e d e m o c r a t i c a d e l l e p i a z z e . I l m i n i s t r o P i a n t e d o s i c o n t i n u a a f a r e s c u d o , c o n t i n u a a d i r e c h e l a v i o l e n z a s t a s o l o d a u n a p a r t e , o v v i a m e n t e a s u o d i r e d e l l e p i a z z e , m a u n a v a s t a o p i n i o n e p u b b l i c a s a c h e n o n è c o s ì . P i a n t e d o s i f a s c u d o , l o h a s e m p r e f a t t o , m a c o s ì n o n a i u t a n é l e p i a z z e n é l e s t e s s e F o r z e d e l l ’ o r d i n e " . L o d i c e F i l i b e r t o Z a r a t t i , c a p o g r u p p o d i A V S n e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i d e l l a C a m e r a .