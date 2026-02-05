R o m a , 5 f e b ( A d n k r o n o s ) - " C o n q u a l i t e m p i s t i c h e i n t e n d a p r o c e d e r e a d a s s i c u r a r e l o s g o m b e r o d e l l ’ i m m o b i l e d i v i a N a p o l e o n e I I I , i l l e g i t t i m a m e n t e o c c u p a t o d a l l ’ a s s o c i a z i o n e n e o f a s c i s t a C a s a P o u n d ” . L o c h i e d e , a l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o , i l g r u p p o d e l P d a l S e n a t o . " I l 2 5 o t t o b r e 2 0 2 5 , i l g i o r n a l i s t a e s c r i t t o r e A l e s s a n d r o S a h e b i h a r e s o n o t o d i e s s e r e s t a t o a g g r e d i t o a R o m a , i n v i a M e r u l a n a d i n a n z i a l t e a t r o B r a n c a c c i o , d a t r e p e r s o n e ; l ’ a g g r e s s i o n e , v e r b a l e e f i s i c a , è s t a t a c a u s a t a d a l f a t t o c h e S a h e b i i n d o s s a v a u n a f e l p a c o n i l l o g o d i ‘ A z i o n e a n t i f a s c i s t a ’ - s p i e g a n o i d e m - . N e l l e s t e s s e s e t t i m a n e , n e l l a s t e s s a z o n a , c o m e n o t o m o l t o v i c i n a a l l ’ i m m o b i l e i l l e g i t t i m a m e n t e o c c u p a t o d a l l ’ a s s o c i a z i o n e n e o f a s c i s t a ‘ C a s a P o u n d ’ i n v i a N a p o l e o n e I I I , i l c u i s g o m b e r o è s t a t o r i p e t u t a m e n t e a n n u n c i a t o , s e n z a s e g u i t o , d a l M i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o , u n g r u p p o d i p e r s o n e s i è a v v e n t a t o s u l l e p e r s o n e s e d u t e a l b a r ‘ L o S t a t u t o ’ , p o c o d i s t a n t e d a l l u o g o i n c u i è a v v e n u t a l ’ a g g r e s s i o n e a i d a n n i d i S a h e b i , a g g r e d e n d o l e e g r i d a n d o s l o g a n n e o f a s c i s t i " . " D o p o q u e s t i f a t t i c o m e P d a l S e n a t o a b b i a m o p r e s e n t a t o u n a i n t e r r o g a z i o n e a l M i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o , a p r i m a f i r m a C e c i l i a D ’ E l i a e s o t t o s c r i t t a d a t u t t o i l g r u p p o , p e r c h i e d e r e a l g o v e r n o c o s a i n t e n d e s s e f a r e p e r a f f r o n t a r e i l p r o b l e m a . N o n a b b i a m o r i c e v u t o r i s p o s t a " , p r o s e g u o n o i s e n a t o r i d e l P d . ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e i n a l t r i l u o g h i d e l P a e s e i n t a n t o s i m o l t i p l i c a n o , d a m e s i , a g g r e s s i o n i d i c h i a r a m a t r i c e n e o f a s c i s t a . V i s t o c h e g l i a r t i c o l i 4 e 5 d e l l a l e g g e n . 6 4 5 d e l 1 9 5 2 p u n i s c o n o l ’ a p o l o g i a d e l f a s c i s m o ( a n c h e c o n r i f e r i m e n t o a c h i p u b b l i c a m e n t e e s a l t a e s p o n e n t i , p r i n c i p i , f a t t i o m e t o d i d e l f a s c i s m o , o p p u r e l e s u e f i n a l i t à a n t i d e m o c r a t i c h e ) , l e m a n i f e s t a z i o n i f a s c i s t e , e c h i c o n t i n u a a d i f f o n d e r e n e l P a e s e i d e e e m e t o d i n e o f a s c i s t i , c o n t r a s t a n t i c o n l a C o s t i t u z i o n e e c o n l a l e g g e , a n c h e v a l u t a n d o l ’ a d o z i o n e d e i p r o v v e d i m e n t i d i s c i o g l i m e n t o c u i a l l ’ a r t i c o l o 3 d e l l a r i c h i a m a t a l e g g e n . 6 4 5 d e l 1 9 5 2 , c h i e d i a m o a n c h e o g g i a l m i n i s t r o P i a n t e d o s i d i s a p e r e , a n c h e a l l a l u c e d e l l e s u e c o m u n i c a z i o n i r e s e i n q u e s t e o r e a l P a r l a m e n t o e i n a t t e s a d e l l ’ a n n u n c i a t o d e c r e t o s i c u r e z z a : q u a n d o r i s p o n d e r à a l l a n o s t r a i n t e r r o g a z i o n e p r e s e n t a t a o r m a i 4 m e s i f a " , c h i e d o n o t r a l ' a l t r o i s e n a t o r i d e l P d .