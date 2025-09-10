R o m a , 1 0 s e t ( A d n k r o n o s ) - “ I l m i n i s t r o P i a n t e d o s i p u ò c o n t i n u a r e a e s i b i r e n u m e r i e d e c r e t i , p u ò e s s e r e s o d d i s f a t t o d e l l e s u e s t a t i s t i c h e , m a s o n o g l i i t a l i a n i a n o n e s s e r e s o d d i s f a t t i . L ’ 8 1 % d e l l e d o n n e p e n s a c h e n e g l i u l t i m i c i n q u e a n n i l a s i c u r e z z a s i a p e g g i o r a t a , i l 5 2 % d e i g i o v a n i h a r i n u n c i a t o a l m e n o u n a v o l t a a u s c i r e p e r p a u r a . Q u e s t a è l a r e a l t à s i v i v e f u o r i d a i p a l a z z i , e s e i l g o v e r n o n o n l a p e r c e p i s c e , a b b i a m o u n p r o b l e m a e n o r m e " . C o s ì l a p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i I t a l i a v i v a M a r i a E l e n a B o s c h i d u r a n t e i l q u e s t i o n t i m e a l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o . “ G l i i t a l i a n i n o n s i s e n t o n o a l s i c u r o . A n z i , i l s e n s o d i i n s i c u r e z z a c r e s c e , e q u e s t o g o v e r n o n o n r i e s c e a d a r e r i s p o s t e . R a p i n e , b o r s e g g i , s c i p p i , f e m m i n i c i d i , s t a l k i n g e v i o l e n z e d o m e s t i c h e s o n o i n c r e s c i t a . N o n è n o r m a l e - h a s o t t o l i n e a t o - c h e u n a r a g a z z a a b b i a p a u r a d i p r e n d e r e u n t r e n o l a s e r a , o c h e u n r a g a z z o t e m a d i e s s e r e a c c o l t e l l a t o a s c u o l a . N o n è n o r m a l e a v e r e p a u r a d e i p a r c h i , d e l l e f e r m a t e d e g l i a u t o b u s ” . “ S e r v o n o i n v e s t i m e n t i n e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , n o n p r o p a g a n d a . G l i u n i c i g o v e r n i c h e h a n n o m e s s o r i s o r s e p e r l a s i c u r e z z a s o n o s t a t i q u e l l i d i R e n z i e G e n t i l o n i d o p o a n n i d i t a g l i d e l c e n t r o d e s t r a , o g g i i n v e c e s i p r e f e r i s c e f a r e c a m p a g n a e l e t t o r a l e s u l l a p a u r a , m e n t r e s i a b b a n d o n a n o i c i t t a d i n i a l l ’ i n s i c u r e z z a c h e v i v o n o o g n i g i o r n o n e l l e s t r a d e d e l l e n o s t r e c i t t à ” , h a c o n c l u s o B o s c h i .