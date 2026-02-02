R o m a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " M e l o n i c i l a n c i a u n a p p e l l o a s o s t e n e r e d o c u m e n t i c h e n o n c o n o s c i a m o , m a s a p p i a m o c h e s i n o a d o g g i n o n h a a f f r o n t a t o i l t e m a s i c u r e z z a n e l l e n o s t r e c i t t à n o n s o l o t a g l i a n d o i l t u r n o v e r d e l l e f o r z e d i p o l i z i a c h e s o n o s o t t o o r g a n i c o m a d i s i n v e s t e n d o r i s o r s e p e r l e i n f r a s t r u t t u r e s o c i a l i , s p o r t i v e e c u l t u r a l i . L a s i c u r e z z a è i l f a l l i m e n t o d e l g o v e r n o M e l o n i c h e n u l l a h a f a t t o s i n o a d o g g i " . A n g e l o B o n e l l i , i n t e r p e l l a t o d a l l ' A d n k r o n o s , r i s p o n d e c o s ì s u l l a p r o p o s t a d i r i s o l u z i o n e u n i t a r i a s u l l a s i c u r e z z a a v a n z a t a d a G i o r g i a M e l o n i .