P a l e r m o , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n c ' è s t a t a o c c a s i o n e d i s e n t i r e i n q u e s t i g i o r n i i l P r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e s i c i l i a n a R e n a t o S c h i f a n i , m a s o n o c e r t a c h e n o n m a n c h e r a n n o l e o c c a s i o n i . V o g l i o p l a c a r e t u t t i . I o c r e d o c h e i l P r e s i d e n t e S c h i f a n i a b b i a a v u t o u n t i m o r e l e g i t t i m o , m a n o n è f o n d a t o . E l o d i m o s t r e r e m o n e i f a t t i . Q u e l l o d i o g g i è s o l o l ' i n i z i o . E c o n i l g r a n d e r i s p e t t o i s t i t u z i o n a l e c h e l a m i a p e r s o n a e i l m i o r u o l o i s t i t u z i o n a l e h a e a v r à n e i c o n f r o n t i d e l l ' i s t i t u z i o n e r e g i o n a l e e a n c h e n e l l a p e r s o n a R e n a t o S c h i f a n i p e r i l s u o r u o l o f o n d a m e n t a l e n e l l a p o l i t i c a r e g i o n a l e e n a z i o n a l e c h e n o n p u ò e s s e r e d i s c u s s o " . L o h a d e t t o A n n a l i s t a T a r d i n o , l a n e o c o m m i s s a r i o d e l l ' A u t o r i t à p o r t u a l e d e l l a S i c i l i a o c c i d e n t a l e , d o p o l e p o l e m i c h e i n s e g u i t o a l l a s u a n o m i n a v o l u t a d a M a t t e o S a l v i n i . I l G o v e r n a t o r e R e n a t o S c h i f a n i h a f a t t o r i c o r s o c o n t r o l a n o m i n a r i v o l g e n d o s i a l T a r . I g i u d i c i d e c i d e r a n n o a g e n n a i o . P o i , T a r d i n o p r o s e g u e : " O r a d e v o c o n c e n t r a r m i s u l m i o r u o l o e l o s t o p o r t a n d o a v a n t i , h o i n t e n z i o n e d i p o r t a r l o a v a n t i " . o g g i v e r r à f i r m a t o t r a i l s i n d a c o d i P a l e r m o R o b e r t o L a g a l l a e i l c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o d e l l ’ A u t o r i t à d i S i s t e m a p o r t u a l e d e l M a r e d i S i c i l i a o c c i d e n t a l e , A n n a l i s a T a r d i n o , p e r s o t t o s c r i v e r e u n p r o t o c o l l o p e r l a p r o g e t t a z i o n e e l a r e a l i z z a z i o n e d e l w a t e r f r o n t d i v i a C r i s p i .