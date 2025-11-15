R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C o n p r o f o n d a c o m m o z i o n e n o i f a m i l i a r i a n n u n c i a m o l a s c o m p a r s a d e l S e n a t o r e C e s a r e C u r s i , f i g u r a d i a l t o p r o f i l o i s t i t u z i o n a l e e u o m o d i r a r o e q u i l i b r i o u m a n o e p r o f e s s i o n a l e " . S i l e g g e i n u n a n o t a d e i f a m i l i a r i d i C e s a r e C u r s i , s e n a t o r e d i A l l e a n z a N a z i o n a l e e s o t t o s e g r e t a r i o n e i g o v e r n i B e r l u s c o n i . A v e v a 8 2 a n n i e l a s c i a 2 f i g l i e 3 n i p o t i . " N a t o a R o m a n e l 1 9 4 2 , l a u r e a t o i n G i u r i s p r u d e n z a e a v v o c a t o c a s s a z i o n i s t a , C e s a r e C u r s i h a d e d i c a t o l ’ i n t e r a v i t a a l s e r v i z i o d e l l e i s t i t u z i o n i e d e l P a e s e . L a s u a e s p e r i e n z a p a r l a m e n t a r e , m a t u r a t a t r a l a C a m e r a d e i D e p u t a t i e i l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , l o h a v i s t o p r o t a g o n i s t a a t t e n t o e r i g o r o s o i n a l c u n e d e l l e s f i d e p i ù d e l i c a t e d e l l a p o l i t i c a i t a l i a n a . H a r i c o p e r t o i n c a r i c h i d i g o v e r n o d i g r a n d e r e s p o n s a b i l i t à : S o t t o s e g r e t a r i o a i T r a s p o r t i e S o t t o s e g r e t a r i o a l l a S a l u t e , r u o l i n e i q u a l i h a s a p u t o c o n i u g a r e c o m p e t e n z a t e c n i c a , v i s i o n e p o l i t i c a e p r o f o n d o s e n s o d e l l o S t a t o . N e l c o r s o d e l l a s u a a t t i v i t à p a r l a m e n t a r e è s t a t o i n o l t r e P r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e I n d u s t r i a , C o m m e r c i o e T u r i s m o , d i s t i n g u e n d o s i p e r l a s e r i e t à e l a c a p a c i t à d i d i a l o g o c o n t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e e s o c i a l i " . " C h i h a a v u t o l a f o r t u n a d i c o n o s c e r l o s a q u a n t o a l l a c o m p e t e n z a s i u n i s s e r o d o t i p e r s o n a l i a l t r e t t a n t o r a r e : s o b r i e t à , d i s c r e z i o n e , s e n s o d e l d o v e r e , a t t e n z i o n e s i n c e r a a l l e p e r s o n e . L a s u a v i t a t e s t i m o n i a i l v a l o r e d i u n a p o l i t i c a s v o l t a c o n r i g o r e , r i s p e t t o e s p i r i t o d i s e r v i z i o — v a l o r i o g g i p i ù c h e m a i p r e z i o s i . C i l a s c i a l ’ e r e d i t à d i u n i m p e g n o c i v i l e v i s s u t o s e n z a c l a m o r e , m a c o n s t r a o r d i n a r i a d e t e r m i n a z i o n e e c o e r e n z a . I l s u o r i c o r d o c o n t i n u e r à a v i v e r e n e g l i a f f e t t i d e l l a f a m i g l i a e i n q u a n t i h a n n o p o t u t o a p p r e z z a r n e l a s e r i e t à , l ’ i n t e l l i g e n z a e l a p r o f o n d a u m a n i t à " .