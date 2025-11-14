R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n è v e r o c h e a s c u o l a n o n c ’ è l ’ e d u c a z i o n e s e s s u a l e , è u n a c a c c h i a t a , a l l i c e o c i v u o l e i l c o n s e n s o d e i g e n i t o r i . I n q u e s t o c o n c e t t o p e r ò , p e r c o m e l o v u o l e l ’ o p p o s i z i o n e , p a s s a i l v o l e r i n f i l a r e a l l ’ i n t e r n o d i q u e s t i c o r s i c o o p e r a t i v e c h e s v o l g o n o u n l a v o r o p e r i c o l o s i s s i m o , c o m e l a d e m o n i z z a z i o n e d e l l e f a v o l e " . C o s ì l a d e p u t a t a l e g h i s t a S i m o n e t t a M a l o n e , a U n G i o r n o d a P e c o r a s u R a i R a d i o 1 . S i t r a t t a d i " u n a s e r i e d i c o l l e t t i v i c h e s o s t e n g o n o c h e l ’ i d e n t i f i c a z i o n e d i g e n e r e d e i b a m b i n i , s e p a s s a a t t r a v e r s o C e n e r e n t o l a o B i a n c a n e v e , s i a f a l s a t a p e r c h é l a b a m b i n a p o i a s p e t t a l ’ a r r i v o d e l p r i n c i p e a z z u r r o " . " S e i g e n i t o r i n o n c o n t r o l l a n o s i b e c c a n o l e c o o p e r a t i v e c h e d i c o n o c h e i l p r i n c i p e è u n f a r a b u t t o e C e n e r e n t o l a u n a c r e t i n a " . " I l s u c c o è q u e s t o . E a l l ’ i n t e r n o d i t u t t a q u e s t a c o r r e n t e d i p e n s i e r o l ’ i d e n t i f i c a z i o n e c o n u n g e n e r e è p r a t i c a m e n t e v i e t a t a " . " N o n s i p u ò i m p o r r e d i n o n p o t e r s c e g l i e r e u n g e n e r e " . " A d e s e m p i o i n v e c e d i c o m b a t t e r e l a c u l t u r a d e l b u r q a , l ’ e s p r e s s i o n e m a s s i m a d e l l ’ o p p r e s s i o n e f e m m i n i l e , i o d e v o p e n s a r e a r a g i o n a r e s u l l ’ i n c l u s i o n e … " , c o n c l u d e .