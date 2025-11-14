Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Non è vero che a scuola non cè leducazione sessuale, è una cacchiata, al liceo ci vuole il consenso dei genitori. In questo concetto però, per come lo vuole lopposizione, passa il voler infilare allinterno di questi corsi cooperative che svolgono un lavoro pericolosissimo, come la demonizzazione delle favole". Così la deputata leghista Simonetta Malone, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. Si tratta di "una serie di collettivi che sostengono che lidentificazione di genere dei bambini, se passa attraverso Cenerentola o Biancaneve, sia falsata perché la bambina poi aspetta larrivo del principe azzurro". "Se i genitori non controllano si beccano le cooperative che dicono che il principe è un farabutto e Cenerentola una cretina". "Il succo è questo. E allinterno di tutta questa corrente di pensiero lidentificazione con un genere è praticamente vietata". "Non si può imporre di non poter scegliere un genere". "Ad esempio invece di combattere la cultura del burqa, lespressione massima delloppressione femminile, io devo pensare a ragionare sullinclusione", conclude.