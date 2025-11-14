R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C o s a c ’ e n t r a c o n u n a p r o t e s t a c i v i l e b r u c i a r e l a f o t o d i V a l d i t a r a d a v a n t i a l m i n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e ? N o n c r e d o d i e s s e r e l ’ u n i c a a c h i e d e r s e l o . A m m e s s o e n o n c o n c e s s o c h e s i p o s s a c o n c o r d a r e c o n l e p r o t e s t e d i q u e s t i s t u d e n t i , p e r d i p i ù i d e o l o g i z z a t i , o g g i p e r l e s t r a d e d i R o m a , q u a l s i a s i r i c h i e s t a c i v i l e p e r d e c o m p l e t a m e n t e d i s e n s o . S i a m o e s a r e m o s e m p r e a f a v o r e d e l d i r i t t o i n t o c c a b i l e d i d i f e n d e r e l e p r o p r i e i d e e , m a q u e s t o a l l ’ i n t e r n o d i u n d i b a t t i t o c o n s o n o . Q u i , i n v e c e , s i a m o a l d i f u o r i d i o g n i t o n o d e m o c r a t i c o . V e r g o g n a , v e r g o g n a e a n c o r a v e r g o g n a ” . C o s ì l a d e p u t a t a d e l l a L e g a S i m o n e t t a M a t o n e .