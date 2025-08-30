R o m a , 3 0 a g o . ( A d n k r o n o s ) - L a m a g g i o r p a r t e d e g l i i t a l i a n i s e m b r a f a v o r e a l d i v i e t o d e l c e l l u l a r e i n c l a s s e . S e c o n d o u n a i n d a g i n e f l a s h s u ' I l s i s t e m a s c o l a s t i c o i t a l i a n o . S t r u m e n t i d i a s c o l t o e d i i n d a g i n e s u l l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a e s u l l e f a m i g l i e c o n f i g l i i n s e r i t i n e l s i s t e m a s c o l a s t i c o ' d i S w g , K p m g e m i n i s t e r o d e l l ' I s t r u z i o n e i l 7 6 % è t o t a l m e n t e d ' a c c o r d o o d ' a c c o r d o s u u n d i v i e t o n e l l e s c u o l e s e c o n d a r i e , s o p r a t t u t t o t r a g e n i t o r i e o v e r 5 5 . I l f o c u s d i q u e s t a t e r z a w a v e s i è c o n c e n t r a t o s u i t e m i d e l l ’ u t i l i z z o d e g l i s m a r t p h o n e i n c l a s s e e d e l l e p o t e n z i a l i a p p l i c a z i o n i d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a l l ’ i n t e r n o d e l m o n d o d e l l a s c u o l a . I d a t i a p p a i o n o i n e q u i v o c a b i l i : g l i i t a l i a n i , n o n s o l o i g e n i t o r i , m a a n c h e c h i n o n h a f i g l i e a n c h e i p i ù g i o v a n i , r e p u t a n o g i u s t o v i e t a r e l ’ u t i l i z z o d e i c e l l u l a r i i n c l a s s e , c o s ì c o m e v o r r e b b e r o u n a l e g g e c h e l i m i t a s s e l ’ a c c e s s o a i s o c i a l a c h i h a p e r l o m e n o c o m p i u t o 1 5 a n n i . U n a p o s i z i o n e n e t t a , q u a s i p l e b i s c i t a r i a c h e r a c c o g l i e o l t r e 3 i t a l i a n i s u 4 , c h e è p i ù f o r t e t r a g l i o v e r 5 5 , m a è s o s t e n u t a a m p i a m e n t e a n c h e d a i g i o v a n i f i n o a i 3 4 a n n i . N u m e r o s i i p e r i c o l i a s s o c i a t i a l l ’ u t i l i z z o d e l c e l l u l a r e s e n z a c o n t r o l l o , d a p a r t e d i u n a d o l e s c e n t e : i n p r i m i s l ’ e s p o s i z i o n e a i p e r i c o l i e s t e r n i ( r e l a z i o n i c o n p e r s o n e s c o n o s c i u t e , c o n d i v i s i o n i d i i n f o r m a z i o n i p e r s o n a l i , c y b e r b u l l i s m o , p o r n o g r a f i a ) , m a a n c h e i l r i s c h i o d i s v i l u p p a r e d e l l e d i p e n d e n z e e d i c a d e r e i n f o r m e d i i s o l a m e n t o s o c i a l e . P a r a d o s s a l m e n t e , i p e r i c o l i m e n o i n d i c a t i s o n o q u e l l i l e g a t i a l l e p r e s t a z i o n i s c o l a s t i c h e .