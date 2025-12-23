R o m a , 2 3 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ R i s p e t t o a l p a s s a t o q u a n d o n o n s i a v e v a c o n t e z z a d e i f u t u r i a u m e n t i ( 2 0 1 6 - 2 0 1 8 ) d o p o i l b l o c c o d e c e n n a l e d e l c o n t r a t t o , o g g i f i r m i a m o p e r c h é a b b i a m o l a c e r t e z z a c h e r e c u p e r e r e m o e n t r o i l 2 0 3 0 l ' i n f l a z i o n e s c h i z z a t a n e l l ' u l t i m o t r i e n n i o p o s t C o v i d e g u e r r a U c r a i n a : c e r t a m e n t e , c o n l a p a r t e p u b b l i c a c i s i a m o i m p e g n a t i a p o r t a r e a t e r m i n e e n t r o l a f i n e d e l 2 0 2 6 l a p a r t e e c o n o m i c a a n c h e d e l c c n l 2 0 2 5 - 2 0 2 7 , c o s ì d a f a r e a v e r e , a p a r t i r e d a i n i z i o 2 0 2 7 , p e r l a p r i m a v o l t a p r i m a d e l l a s c a d e n z a d e l c o n t a t t o , a l m e n o u l t e r i o r i 1 6 0 e u r o i n m e d i a m e n s i l i d i a u m e n t o a l l o r d o d e l l a u l t i m a i n d e n n i t à d i v a c a n z a c o n t r a t t u a l e , c h e s o m m a t i a q u e l l i d e f i n i t i o g g i p o r t e r e b b e r o g l i a u m e n t i a 3 0 0 e u r o m e d i l o r d i n e l l ’ a r c o d i c i r c a 1 2 m e s i ” . C o s ì M a r c e l l o P a c i f i c o , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A n i e f e s e g r e t a r i o c o n f e d e r a l e C i s a l o g g i p r e s e n t e a l l ’ A r a n , c o m m e n t a l a f i r m a d e l c o n t r a t t o c o l l e t t i v o n a z i o n a l e d i l a v o r o 2 0 2 2 - 2 4 . “ P e r i l p r o s s i m o c o n t r a t t o - c o n t i n u a P a c i f i c o - s i a m o d i s p o n i b i l i a t r a t t a r e , m a c i a s p e t t i a m o f i n d a s u b i t o i l r i c o n o s c i m e n t o d e l b u o n o p a s t o e c o n l a p r o s s i m a l e g g e d i b i l a n c i o , r i s o r s e a g g i u n t i v e d e d i c a t e a l s o l o p e r s o n a l e s c o l a s t i c o , c h e d e v e a s s o l u t a m e n t e r e c u p e r a r e i l r i t a r d o s t i p e n d i a l e r i s p e t t o a l l a m e d i a d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e , a p a r t i r e d a l l e F u n z i o n i c e n t r a l i , r i s p e t t o a l l e q u a l i o g g i e s i s t e u n g a p d i b e n 1 0 m i l a e u r o a n n u e , c h e f a p e n s a r e m o l t o c o n s i d e r a n d o c h e 2 5 a n n i f a g u a d a g n a v a n o i n m e d i a a d d i r i t t u r a 1 . 0 0 0 e u r o i n m e n o ” . “ M a - a v v e r t e - c o n i l p r o s s i m o r i n n o v o t r i e n n a l e v o r r e m m o a n c h e a r r i v a r e a l r i c o n o s c i m e n t o d e l b u r n o u t , d e l r i s c a t t o a g e v o l a t o d e l l a l a u r e a , d e l l a p a r i t à d i t r a t t a m e n t o d e l p e r s o n a l e p r e c a r i o r i s p e t t o a q u e l l o d i r u o l o , d e l r i p r i s t i n o d e l p r i m o g r a d i n o s t i p e n d i a l e , d e l l e i m m i s s i o n i i n r u o l o e d e i t r a s f e r i m e n t i s u t u t t i i p o s t i v a c a n t i , d e l l a m o b i l i t à i n t e r c o m p a r t i m e n t a l e e , n o n c e r t o p e r u l t i m o , d e l d o p p i o c a n a l e d i r e c l u t a m e n t o c h e p e r m e t t e r e b b e l ’ i m m i s s i o n e i n r u o l o d i t a n t i s s i m i p r e c a r i o g g i a n c o r a a l p a l o s e n z a d i m e n t i c a r e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e f i g u r e d i s i s t e m a e d e g l i e x d s g a ” . I l s i n d a c a t o A n i e f r i c o r d a c h e " p e r i l c c n l 2 0 2 2 - 2 0 2 4 , i l M i n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e e d e l M e r i t o h a s t a n z i a t o 2 4 0 m i l i o n i d i e u r o a g g i u n t i v i p e r f i n a n z i a r e u n b o n u s ' u n a t a n t u m ' d e s t i n a t o a d o c e n t i e A t a : s e c o n d o i d a t i d i f f u s i d a l l ’ A r a n , g l i a r r e t r a t i s p e t t a n t i a l p e r s o n a l e a m m o n t a n o a 1 . 9 4 8 e u r o m e d i l o r d i p e r i d o c e n t i e 1 . 4 2 7 e u r o m e d i l o r d i p e r i l p e r s o n a l e a m m i n i s t r a t i v o , t e c n i c o e a u s i l i a r i o , a i q u a l i s i a g g i u n g o n o c i r c a 5 8 5 e u r o p e r i d o c e n t i e 4 5 5 e u r o p e r g l i A t a d e r i v a n t i d a l l ’ a n t i c i p o d i p a r t e d e l l e r i s o r s e d e l t r i e n n i o s u c c e s s i v o . I n o l t r e è n o t i z i a d i q u e s t e o r e c h e d a g e n n a i o p o t r e b b e e s s e r e g a r a n t i t o l a c o p e r t u r a d e l l a a s s i c u r a z i o n e s a n i t a r i a , w e l f a r e f o r t e m e n t e c a l d e g g i a t o d a l s i n d a c a t o A n i e f " . " I l p r o s s i m o c c n l 2 0 2 5 - 2 0 2 7 - s o t t o l i n e a - p o r t e r à u l t e r i o r i i n c r e m e n t i r e t r i b u t i v i p e r i l p e r s o n a l e s c o l a s t i c o . S e l e p a r t i r i u s c i s s e r o a f i r m a r e a n c h e q u e l l ’ a c c o r d o e n t r o u n a n n o , a p a r t i r e d a l 1 ° g e n n a i o 2 0 2 6 s o n o p r e v i s t i i n c r e m e n t i m e d i m e n s i l i s t i m a t i d i c i r c a 2 4 5 e u r o p e r i d o c e n t i e 1 7 9 e u r o p e r i l p e r s o n a l e A t a , c h e s a l i r a n n o a 2 9 3 e u r o e 2 1 4 e u r o d a l 1 ° g e n n a i o 2 0 2 7 . I l m i n i s t r o d e l l ’ I s t r u z i o n e e d e l M e r i t o , G i u s e p p e V a l d i t a r a , h a d i c h i a r a t o c h e ' è u n r i s u l t a t o s t o r i c o : p e r l a p r i m a v o l t a n e l l a s c u o l a i t a l i a n a g a r a n t i a m o c o n t i n u i t à c o n t r a t t u a l e e c i s o n o t u t t e l e p r e m e s s e p e r c h i u d e r e i l p i ù p r e s t o p o s s i b i l e a n c h e q u e l l o d e l t r i e n n i o 2 0 2 5 - 2 0 2 7 ' . L ’ a c c o r d o p r e v e d e a n c h e i l r a f f o r z a m e n t o d e l l e m a t e r i e o g g e t t o d i r e l a z i o n i s i n d a c a l i e l ’ i n c r e m e n t o d e l l e r i s o r s e d e s t i n a t e a l F o n d o p e r i l m i g l i o r a m e n t o d e l l ’ o f f e r t a f o r m a t i v a , p a r i a 9 3 , 7 m i l i o n i d i e u r o p e r i l p e r s o n a l e d o c e n t e e 1 9 , 1 m i l i o n i d i e u r o p e r i l p e r s o n a l e A t a . G l i i n c r e m e n t i c o m p l e s s i v i l o r d i m e n s i l i a r e g i m e , s o m m a n d o i d u e t r i e n n i c o n t r a t t u a l i , p o r t e r e b b e r o f i n o a 4 1 6 e u r o a g l i i n s e g n a n t i e 3 0 3 e u r o a l p e r s o n a l e a m m i n i s t r a t i v o , t e c n i c o e a u s i l i a r i o " .