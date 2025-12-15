V e r o n a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ I l n u o v o b r a n d M a g i s è s t a t o s c r i t t o e d i s e g n a t o p e r p o r t a r s i d i e t r o o l t r e 1 0 0 a n n i d i s t o r i a . M e t t e r e m a n i s u A g s m e A i m è s t a t o c o m e m e t t e r e l e m a n i s u u n m o n u m e n t o , q u i n d i h o r i s p e t t a t o m o l t o i l p a s s a t o d i q u e s t a a z i e n d a p o r t a n d o l a v e r s o u n f u t u r o a n c o r a p i ù i m p o r t a n t e p e r t u t t e l e p e r s o n e c h e c i l a v o r a n o d e n t r o , p e r i t e r r i t o r i e s o p r a t t u t t o p e r d a r e a l p a e s e u n a n u o v a a z i e n d a p e r l ' e n e r g i a ” . S o n o l e p a r o l e d i P a o l o I a b i c h i n o , s c r i t t o r e p u b b l i c i t a r i o , d i r e t t o r e c r e a t i v o e f o n d a t o r e d e l l ' O s s e r v a t o r i o C i v i c B r a n d s c o n I p s o s , i n t e r v e n u t o a V e r o n a d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e d e l n u o v o b r a n d M a g i s . I a b i c h i n o h a t r a s f o r m a t o l ’ e r e d i t à d e i d u e a c r o n i m i A g s m e A i m i n u n s i s t e m a n a r r a t i v o e v i s i v o c o e r e n t e c o n i v a l o r i d e l G r u p p o . " M a g i s è u n n u o v o b r a n d c h e s i p o r t a d i e t r o t u t t o i l c a r a t t e r e i d e n t i t a r i o d i A g s m A i m . Q u i n d i n o n s o l o i v a l o r i e i t r a t t i d i p e r s o n a l i t à , m a a n c h e s t i l i s t i c a m e n t e s i p o r t a d i e t r o c o n u n n u o v o p i t t o g r a m m a , u n a n u o v a b r a n d i d e n t i t y s i c u r a m e n t e s t i l i s t i c a " , h a a g g i u n t o .