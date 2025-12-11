R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s i p u ò i m p e d i r e l o s c i o p e r o i l v e n e r d ì o l u n e d ì . P o s s o s o l o f a r n o t a r e , c h i è d a v a n t i a l t e l e v i s o r e , c h e n e l l ' 8 0 % d e i c a s i l o s c i o p e r o c a d e o l u n e d ì o v e n e r d ì . I l d i r i t t o a l l o s c i o p e r o è s a c r o s a n t o , p e r ò q u a n d o è s e r i o . P e r c h é q u e s t a s e t t i m a n a c i s o n o s t a t i d u e s c i o p e r i s u l t r a s p o r t o p u b b l i c o . L a g e n t e n o n n e p u ò p i ù " . L o d i c e M a t t e o S a l v i n i a P o r t a a P o r t a . " I o h o f a t t o p i ù d i u n a v o l t a l a p r e c e t t a z i o n e e a p r i t i c i e l o , S a l v i n i f a s c i s t a . I l d i r i t t o a l l o s c i o p e r o è s a c r o s a n t o m a d a m i n i s t r o d e i T r a s p o r t i h o i l d o v e r e d i g a r a n t i r e a n c h e i l d i r i t t o a l l a m o b i l i t à p e r t u t t i g l i a l t r i " .