R o m a , 1 3 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ D o b b i a m o a t t i v a r e i l p i ù p o s s i b i l e l e p e r s o n e c h e o g g i s o n o a i m a r g i n i d e l m e r c a t o d e l l a v o r o . I l t a s s o d i p a r t e c i p a z i o n e i t a l i a n o è a n c o r a p i ù b a s s o r i s p e t t o a l l a m e d i a e u r o p e a , m a p o s s i a m o m i g l i o r a r e , a u m e n t a n d o l ’ o c c u p a z i o n e f e m m i n i l e e d e i g i o v a n i , m o l t i d e i q u a l i o g g i n o n s o n o n é i n i s t r u z i o n e n é i n f o r m a z i o n e n é a l l a v o r o . A b b i a m o m a r g i n i d i i n t e r v e n t o c o n c r e t i a t t r a v e r s o f o r m a z i o n e , c o n c i l i a z i o n e v i t a - l a v o r o e p o l i t i c h e d i i n c l u s i o n e . S o l o c o s ì p o t r e m o s o s t e n e r e i l m e r c a t o d e l l a v o r o e l ’ e q u i l i b r i o d e l s i s t e m a p r e v i d e n z i a l e , e s s e n z i a l e p e r l a t e n u t a d e i c o n t i p u b b l i c i . ” C o s ì G i a n f r a n c o S a n t o r o , d i r e t t o r e c e n t r a l e s t u d i e r i c e r c h e I n p s , i n o c c a s i o n e d e l c o n v e g n o ' W o r k s h o r t a g e e s f i d a d e m o g r a f i c a : v e r s o u n n u o v o p a r a d i g m a d e l l a v o r o ' , p r e s s o P a l a z z o W e d e k i n d , a R o m a . L ' i n i z i a t i v a d i F e d e r m a n a g e r e d e l l ’ a s s o c i a z i o n e a l l i e v i S n a m i r a a d a n a l i z z a r e l ’ i m p a t t o d e l l ’ a n d a m e n t o d e m o g r a f i c o s u u n m o n d o d e l l a v o r o i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e . S e c o n d o i d a t i I s t a t e d E u r o s t a t , n e i p r o s s i m i d i e c i a n n i l ’ I t a l i a r i s c h i a d i p e r d e r e o l t r e 4 m i l i o n i d i l a v o r a t o r i , c o n e f f e t t i c h e s i p r o t r a r r a n n o f i n o a l 2 0 5 0 . S a n t o r o h a e v i d e n z i a t o c o m e l a t r a n s i z i o n e d e m o g r a f i c a i t a l i a n a s i a p i ù m a r c a t a r i s p e t t o a d a l t r i p a e s i e u r o p e i , “ s i a p e r i l c a l o p r e c o c e d e l l a n a t a l i t à c h e p e r l ’ a u m e n t o d e l l a s p e r a n z a d i v i t a , r e n d e n d o l ’ i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e u n f e n o m e n o p i ù e v i d e n t e r i s p e t t o a l l a m e d i a U e . T u t t i i p a e s i i n d u s t r i a l i z z a t i a f f r o n t a n o s i m i l i s f i d e d e m o g r a f i c h e ” .