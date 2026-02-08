R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " M e n t r e i l m o n d o è a t t r a v e r s a t o d a g u e r r e e c r i s i d r a m m a t i c h e , m e n t r e i n I t a l i a s i v i v e u n a c r i s i s o c i o - e c o n o m i c a e a m b i e n t a l e d e v a s t a n t e , a c c a d e q u a l c o s a d i f r a n c a m e n t e s u r r e a l e : l e p i ù a l t e c a r i c h e d e l l o S t a t o s c e l g o n o d i o c c u p a r s i d i u n c o - c o n d u t t o r e d e l F e s t i v a l d i S a n r e m o " . C o s ì S a n d r o R u o t o l o , r e s p o n s a b i l e I n f o r m a z i o n e n e l l a s e g r e t e r i a P d . " L a d e s t r a f a q u a d r a t o i n t o r n o a A n d r e a P u c c i d o p o l a s u a r i n u n c i a a l l a c o - c o n d u z i o n e d i u n a s e r a t a d e l F e s t i v a l , a r r i v a t a a s e g u i t o d e l l e p o l e m i c h e c h e l o h a n n o i n v e s t i t o n e i g i o r n i s c o r s i . L a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , a r r i v a a d a c c u s a r e l a s i n i s t r a d i i l l i b e r a l i s m o p e r l e c r i t i c h e r i v o l t e a u n a c o m i c i t à s e g n a t a d a o m o f o b i a e r a z z i s m o . L a s e c o n d a c a r i c a d e l l o S t a t o , i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o I g n a z i o L a R u s s a , a d d i r i t t u r a t e l e f o n a a l c a b a r e t t i s t a p e r d i r g l i : ' R i p e n s a c i ' . M a d o v e s i a m o f i n i t i ? C h e c o s a s i a m o d i v e n t a t i ? " " I l l e a d e r d e l p a r t i t o d i m a g g i o r a n z a e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o e i l l e a d e r d e l l a L e g a n o n c h é m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e , M a t t e o S a l v i n i , s c e n d o n o i n c a m p o p e r d e n u n c i a r e u n a p r e s u n t a d e r i v a i l l i b e r a l e d e l l a s i n i s t r a , q u a n d o i n t r e a n n i d i g o v e r n o h a n n o o c c u p a t o t u t t o c i ò c h e e r a p o s s i b i l e o c c u p a r e : d a l l a R a i , t r a s f o r m a t a i n T e l e M e l o n i e r i e m p i t a d i d i r i g e n t i i m p r o p o n i b i l i , f i n o a p r e s t i g i o s e i s t i t u z i o n i c u l t u r a l i d e l n o s t r o P a e s e f i n i t e s o t t o c o n t r o l l o p o l i t i c o . N e s s u n o h a i n v o c a t o c e n s u r e . È s t a t o e s e r c i t a t o u n d i r i t t o f o n d a m e n t a l e : c r i t i c a r e u n a s c e l t a e d i t o r i a l e e s e g n a l a r e l a p e r i c o l o s i t à d i m e s s a g g i c h e n o r m a l i z z a n o o d i o e d i s c r i m i n a z i o n e . T r a s f o r m a r e q u e s t a c r i t i c a i n u n a p r e s u n t a ' d e r i v a i l l i b e r a l e ' s i g n i f i c a r o v e s c i a r e l a r e a l t à . I l v e r o a t t a c c o a l l e i s t i t u z i o n i è l ’ i n t e r v e n t o d i r e t t o d e l p o t e r e p o l i t i c o n e l l a s f e r a c u l t u r a l e e i n f o r m a t i v a , i l t e n t a t i v o d i i n t i m i d i r e i l p l u r a l i s m o e d i o c c u p a r e i l s e r v i z i o p u b b l i c o . P r e s e n t a r s i c o m e v i t t i m e m e n t r e s i e s e r c i t a i l p o t e r e s e n z a c o n t r a p p e s i n o n s i g n i f i c a d i f e n d e r e l a l i b e r t à , m a i n d e b o l i r e l a d e m o c r a z i a " .