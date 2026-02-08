R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " A d A n d r e a P u c c i v a l a n o s t r a v i c i n a n z a e s o l i d a r i e t à . A n c h e q u e s t a v i c e n d a m o s t r a i l v o l t o d i u n a s i n i s t r a d a S o v i e t , g l i u n i c i a p r a t i c a r e c e n s u r a , c h e n o n c o n o s c o n o i l s o r r i s o f i g u r i a m o c i l a s a t i r a , i r r e s p o n s a b i l i a l l e a t i d e i l e o n i d a t a s t i e r a d i s p o s t i a d a m m a z z a r e p e r s i n o u n c o m i c o . A l t r o c h e T e l e - M e l o n i . S o n o l o r o g l i u n i c i c h e s i s o n o i m p a d r o n i t i i n p a s s a t o d e l l a R a i e c h e a d e s s o h a n n o l e t t e r a l m e n t e i l ‘ s a n g u e a g l i o c c h i ’ p e r c h é n o n p o s s o n o p i ù e s e r c i t a r e i l t e r r o r e t r a d i p e n d e n t i e a r t i s t i . E c c o , q u e s t a è l a s i n i s t r a i t a l i a n a c h e p r e t e n d e d i d a r e l e z i o n i s u t u t t o , p e r s i n o d i i r o n i a ” . L o d i c h i a r a i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , A u g u s t a M o n t a r u l i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e V i g i l a n z a R a i .