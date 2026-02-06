PHOTO
CERVETERI – Tragedia poco fa alla stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri. Una persona, secondo le prime informazioni, sarebbe stata investita da un treno ad alta velocità che stava viaggiando sulla linea.
Una scena drammatica per i pendolari presenti in stazione.
Sul posto si sono portati subito i soccorsi che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Si tratterebbe di una persona anziana, un uomo di nazionalità italiana.
La linea ferroviaria al momento è sospesa tra Santa Severa e Ladispoli per accertamenti dell’autorità giudiziaria.
"I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi”, si legge sul sito di Trenitalia.
“Il Treno Alta Velocità direttamente coinvolto e attualmente fermo: • FB 8605 Genova Piazza Principe (6:50) - Roma Termini (12:18)”.
"I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia”