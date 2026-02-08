R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " F a r i f l e t t e r e c h e n e l 2 0 2 6 u n a r t i s t a d e b b a s e n t i r s i c o s t r e t t o a r i n u n c i a r e a f a r e i l s u o l a v o r o a c a u s a d e l c l i m a d i i n t i m i d a z i o n e e d i o d i o c h e s i è c r e a t o a t t o r n o a l u i . E s p r i m o s o l i d a r i e t à a d A n d r e a P u c c i , c h e h a d e c i s o d i r i n u n c i a r e a S a n r e m o a c a u s a d e l l e o f f e s e e d e l l e m i n a c c e r i v o l t e a l u i e a l l a s u a f a m i g l i a " . L o s c r i v e l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i s u i s o c i a l d o p o l a r i n u n c i a a S a n r e m o d a p a r t e d e l l ' a t t o r e A n d r e a P u c c i . " È i n a c c e t t a b i l e c h e l a p r e s s i o n e i d e o l o g i c a a r r i v i a l p u n t o d a s p i n g e r e q u a l c u n o a r i n u n c i a r e a s a l i r e s u u n p a l c o . M a a n c h e q u e s t o r a c c o n t a i l d o p p i o p e s i s m o d e l l a s i n i s t r a , c h e c o n s i d e r a ' s a c r a ' l a s a t i r a ( i n s u l t i c o m p r e s i ) q u a n d o è r i v o l t a v e r s o i p r o p r i a v v e r s a r i , m a i n v o c a l a c e n s u r a c o n t r o c o l o r o c h e d i c o n o c o s e c h e l a s i n i s t r a s t e s s a n o n c o n d i v i d e . L a d e r i v a i l l i b e r a l e d e l l a s i n i s t r a i n I t a l i a s t a d i v e n t a n d o s p a v e n t o s a " .