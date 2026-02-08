R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ M e l o n i c o n t i n u a a g o v e r n a r e a c o l p i d i v i t t i m i s m o . E l o f a p e r s i n o q u a n d o n o n c ’ è a l c u n m o t i v o d i f a r e l a v i t t i m a . O r a a c c u s a i n m a n i e r a d e l t u t t o g r a t u i t a e s p u d o r a t a l e o p p o s i z i o n i p e r i l f a t t o c h e i l c o m i c o A n d r e a P u c c i h a r i n u n c i a t o a S a n r e m o . P e c c a t o c h e , c o m e l u i s t e s s o h a d i c h i a r a t o , s i a s t a t a u n a s c e l t a d e l t u t t o p e r s o n a l e a s s u n t a d o p o g l i i n s u l t i r i c e v u t i d a g l i u t e n t i s o c i a l . A l t r o c h e c e n s u r a . S e c ’ è u n a p r e s s i o n e p o l i t i c a s u S a n r e m o , c a s o m a i , é q u e l l a d e l l a m a g g i o r a n z a , c h e a r r i v a a s c i o r i n a r e i l p e g g i o r v i t t i m i s m o d e l l a d e s t r a p u r d i n o n p a r l a r e d e i d i s a s t r i c h e s t a n n o c o m b i n a n d o ” . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i .