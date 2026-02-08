R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ S o n o v e r g o g n o s e l e m i n a c c e a d A n d r e a P u c c i e a l l a s u a f a m i g l i a a l p u n t o d a c o s t r i n g e r l o a r i n u n c i a r e a l l a s u a p a r t e c i p a z i o n e a S a n r e m o . A d e s s o s i v e r g o g n i c h i h a m e s s o a l l ’ i n d i c e i l c o m i c o i n q u e s t i g i o r n i a l i m e n t a n d o u n c l i m a d i o d i o c h e c i r e s t i t u i s c e b e n e l ’ i m m a g i n e d e l l a s i n i s t r a i n I t a l i a : p r e p o t e n t e e l i v o r o s a , i n t o l l e r a n t e e i g n o r a n t e , p e r d e n t e e i n c a p a c e d i f a r e i c o n t i c o l p r o p r i o f a l l i m e n t o " . L o d i c h i a r a i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , F r a n c e s c o F i l i n i , c a p o g r u p p o n e l l a C o m m i s s i o n e V i g i l a n z a R a i . " O r m a i è c h i a r o , s e n o n s e i d i s i n i s t r a n o n p u o i f a r e i l c o m i c o e l a s a t i r a è a m m e s s a s o l t a n t o s e a m m a e s t r a t a a c o l p i r e l a d e s t r a . A l t r i m e n t i v i e n i i n s u l t a t o , m i n a c c i a t o e d e n i g r a t o c o m e è s u c c e s s o a P u c c i , a c u i v a t u t t a l a n o s t r a s o l i d a r i e t à ” .