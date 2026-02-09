R o m a , 9 f e b ( A d n k r o n o s ) - " S t a n n o m a n d a n d o i l P a e s e a l l ' a s t a d o p o 3 2 m e s i d i c r o l l o d e l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e . C o n i f i n t i s o v r a n i s t i a l G o v e r n o a b b i a m o b e n 4 2 9 a z i e n d e i t a l i a n e i n u n s o l o a n n o c h e h a n n o f a t t o f u s i o n i o s o n o s t a t e a c q u i s i t e d a i m p r e s e e s t e r e , d a T i m f i n i t a i n m a n o a g l i a m e r i c a n i a I P a g l i a z e r i . C ' è u n b o o m d i a z i e n d e i n l i q u i d a z i o n e g i u d i z i a l e ( + 3 8 % r i s p e t t o a l 2 0 2 2 ) , l a c a s s a i n t e g r a z i o n e d i l a g a , i l a v o r a t o r i a z e r o o r e p e r d o n o 6 m i l a e u r o n e t t i i n m e d i a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l G i u s e p p e C o n t e . " L a f o t o g r a f i a s c a t t a t a o g g i d a l D a t a R o o m d i M i l e n a G a b a n e l l i e s u l S o l e 2 4 O r e è a l l a r m a n t e e d e s c r i v e l ' a s s e n z a d i p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i : t a g l i a l l e i m p r e s e p e r d e v i a r e i f o n d i s u l R i a r m o , d e c r e t o b o l l e t t e n o n p e r v e n u t o m e n t r e l ' e n e r g i a i n I t a l i a c o s t a i l 3 0 % i n p i ù r i s p e t t o a l r e s t o d ' E u r o p a , i l p a s t i c c i o s u m i s u r e p e r l ' i n n o v a z i o n e a z i e n d a l e c o m e T r a n s i z i o n e 4 . 0 c h e è s t a t a r i e m p i t a d i b u r o c r a z i a e d i c o n f u s i o n e t a n t o c h e l e i m p r e s e n o n p o s s o n o p i ù p r o g r a m m a r e c o n c e r t e z z a i p r o p r i i n v e s t i m e n t i " , p r o s e g u e i l l e a d e r d e l M 5 s . " S o n o i n r i t a r d o d i q u a s i 4 a n n i s u u n p i a n o i t a l i a n o e d e u r o p e o d i r i l a n c i o i n d u s t r i a l e . S a n n o s o l o d i r e n o a l l e n o s t r e p r o p o s t e " , c o n c l u d e C o n t e .