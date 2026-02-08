R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " M a d a v v e r o c o n q u a s i 6 m i l i o n i d i p e r s o n e c o s t r e t t e a r i n u n c i a r e a l l e c u r e p e r c h é l a S a n i t à è a l c o l l a s s o , l a p r i o r i t à d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o è i n t e r v e n i r e s u l c a s o P u c c i ? " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A v s e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " L e b a n c h e s i a r r i c c h i s c o n o , l e l i s t e d ’ a t t e s a s i a l l u n g a n o , i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o c r o l l a . G l i s t i p e n d i d e g l i i t a l i a n i s o n o f e r m i a l p a l o , t r a i p i ù b a s s i d ’ E u r o p a e M e l o n i c o s a f a ? P a r l a d i u n c o m i c o , n o t o p e r b a t t u t e r a z z i s t e e o m o f o b e . I l g i o r n o p r i m a G h a l i v e n i v a o s c u r a t o d a l s e r v i z i o p u b b l i c o m a s u q u e l l o s i l e n z i o t o t a l e . L a c o l p a o v v i a m e n t e è d e l l a s i n i s t r a . M a n o n g o v e r n a n o l o r o q u e s t o P a e s e d a o l t r e 3 a n n i ? S o n o s c o l l e g a t i d a l l a r e a l t à , i n d i f f e r e n t i a i p r o b l e m i v e r i d e g l i i t a l i a n i . L ’ u n i c o o b i e t t i v o d e l l a l o r o p r o p a g a n d a è i n s e g u i r e p o l e m i c h e i d i o t e e i d e o l o g i c h e i n v e c e d i a f f r o n t a r e i p r o b l e m i d e l p a e s e " .