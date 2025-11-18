R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a S c h l e i n e C o n t e s i r i e m p i o n o l a b o c c a d i ‘ s a n i t à p u b b l i c a ’ , d i c h i a r a n d o u n a g u e r r a i d e o l o g i c a a l s e t t o r e p r i v a t o . C h e f a c c i a m o ? C h i u d i a m o i l G e m e l l i , i l S a n R a f f a e l e , i l B a m b i n G e s ù , c h e n o n s o l o o s p e d a l i p u b b l i c i , m a e c c e l l e n z e p r i v a t e c o n v e n z i o n a t e ? L e z i o n c i n e d a c h i , n e l l a m i g l i o r e d e l l e i p o t e s i , è i g n o r a n t e e , n e l l a p e g g i o r e , è i n m a l a f e d e , n o i n o n n e p r e n d i a m o . P e r c h é l a r e a l t à è m o l t o s e m p l i c e : s e n z a l a c o l l a b o r a z i o n e p u b b l i c o - p r i v a t o l a s a n i t à i t a l i a n a c o l l a s s e r e b b e d o m a n i m a t t i n a . E s e f o s s e p e r l a s i n i s t r a s a r e b b e g i à a m p i a m e n t e c o l l a s s a t a ” . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , L i c i a R o n z u l l i , a B a r i p e r u n e v e n t o e l e t t o r a l e a s o s t e g n o d e l c a n d i d a t o d e l c e n t r o d e s t r a L u i g i L o b u o n o .