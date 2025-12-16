P a l e r m o , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - P o r t a r e d a l l a c a r t a a l l a p r a t i c a i l P i a n o n a z i o n a l e m a l a t t i e r a r e ( P N M R ) 2 0 2 3 – 2 0 2 6 n e l c a m p o d e l l e e n c e f a l o p a t i e d e l l o s v i l u p p o e d e p i l e t t i c h e ( D E E s ) , t r a s f o r m a n d o i n d i r i z z i n o r m a t i v i e d e c r e t i r e g i o n a l i i n p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i r e a l m e n t e o p e r a t i v i . È q u e s t o i l m e s s a g g i o c h i a v e e m e r s o d a l c o n v e g n o ' D E E s t r a t e g y e R e t e d e l l e m a l a t t i e r a r e i n S i c i l i a : c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e e t r a n s i z i o n e d a l l ’ e t à p e d i a t r i c a a l l ’ e t à a d u l t a ' , o r g a n i z z a t o d a S i n e o s H e a l t h c a r e S o l u t i o n s , c o n l a s p o n s o r i z z a z i o n e n o n c o n d i z i o n a n t e d i U C B , c h e s i è s v o l t o o g g i a l l ' A r s s o t t o l ’ e g i d a d e l d i r e t t o r e D i p a r t i m e n t o i n t e r a z i e n d a l e F a r m a c e u t i c o A s p P a l e r m o M a u r i z i o P a s t o r e l l o e d i M a r i a P i c c i o n e , r e f e r e n t e c o o r d i n a m e n t o M R R e g i o n e S i c i l i a , d i r e t t o r e U o c g e n e t i c a m e d i c a A z i e n d a o s p e d a l i r i u n i t i V i l l a S o f i a - C e r v e l l o P a l e r m o . U n a p p u n t a m e n t o d i r i l i e v o i s t i t u z i o n a l e e s a n i t a r i o c h e h a s e g n a t o u n p a s s a g g i o d e c i s i v o p e r l a g o v e r n a n c e d e l l e m a l a t t i e r a r e i n S i c i l i a , p o n e n d o l ’ a c c e n t o s u l l a n e c e s s i t à d i r e n d e r e e s e c u t i v o i l d e c r e t o a s s e s s o r i a l e d e l 2 7 m a g g i o 2 0 2 5 d e d i c a t o a l r i o r d i n o d e l l a R e t e r e g i o n a l e d e l l e m a l a t t i e r a r e . “ D E E s t r a t e g y – h a s o t t o l i n e a t o P a s t o r e l l o - s i i n s e r i s c e n e l c o n t e s t o d e l P i a n o N a z i o n a l e M a l a t t i e R a r e ( P N M R ) 2 0 2 3 - 2 0 2 6 , u n d o c u m e n t o s t r a t e g i c o c h e p r o p o n e p e r c o r s i s t r u t t u r a t i e i n t e g r a t i p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a e l ’ a s s i s t e n z a e r o g a t a . O b i e t t i v o ? S u p e r a r e l e d i s u g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i , s u p p o r t a r e t u t t i g l i a t t o r i c o i n v o l t i , s o p r a t t u t t o c a r e g i v e r e f a m i g l i e , p u n t a n d o a t e a m d i t r a n s i z i o n e d a l l ’ a m b i t o p e d i a t r i c o a l l ’ a d u l t o , f a s e d e l i c a t a d e l p e r c o r s o a s s i s t e n z i a l e i n c u i a n c h e i l F a r m a c i s t a h a u n r u o l o c h i a v e ” . N e l c o r s o d e i l a v o r i è s t a t o r i b a d i t o c o m e l e D E E s r a p p r e s e n t i n o u n m o d e l l o p a r a d i g m a t i c o d e l l a c o m p l e s s i t à d e s c r i t t a d a l P N M R , r i c h i e d e n d o u n a p r e s a i n c a r i c o m u l t i d i s c i p l i n a r e l u n g o t u t t o l ’ a r c o d e l l a v i t a ; p e r c o r s i s t r u t t u r a t i d i t r a n s i z i o n e d a l l ’ e t à p e d i a t r i c a a q u e l l a a d u l t a ; u n a r e t e H u b & S p o k e r e a l m e n t e f u n z i o n a n t e , c a p a c e d i g a r a n t i r e e q u i t à d i a c c e s s o a l l e c u r e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o r e g i o n a l e . P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e è s t a t a d e d i c a t a a l d e c r e t o c o n c u i l a R e g i o n e S i c i l i a n a h a r e c e p i t o i l P N M R e i l d o c u m e n t o n a z i o n a l e d i r i o r d i n o d e l l a R e t e d e l l e M a l a t t i e R a r e . I l p r o v v e d i m e n t o i n t r o d u c e e l e m e n t i c h i a v e , c o m e a d o z i o n e f o r m a l e d e l m o d e l l o H u b & S p o k e ; i s t i t u z i o n e d i a m b u l a t o r i d e d i c a t i a l l a t r a n s i z i o n e p e d i a t r i c o - a d u l t o ; r a f f o r z a m e n t o d e l l a g o v e r n a n c e r e g i o n a l e e d e l m o n i t o r a g g i o d e i c e n t r i ; c o r r e t t a a l i m e n t a z i o n e d e l R e g i s t r o R e g i o n a l e d e l l e M a l a t t i e R a r e . “ I l n u o v o d e c r e t o a s s e s s o r i a l e n 5 6 5 c o n i s u o i a l l e g a t i , e l a b o r a t o a m a g g i o d i q u e s t ' a n n o , f o r n i s c e g r a n d i s s i m e n o v i t à . – h a d i c h i a r a t o C l a u d i o A l e s , r e f e r e n t e F N M R - U n i a m o - p r e s i d e n t e P T E N I t a l i a M e m b r o d e l c o o r d i n a m e n t o M R r e g i o n e S i c i l i a n a - L a r i o r g a n i z z a z i o n e d e l l e R e t e d e i c e n t r i d i r i f e r i m e n t o p e r l e m a l a t t i e r a r e , c o n l a d i s t r i b u z i o n e d e i C e n t r i p e d i a t r i c i e C e n t r i p e r a d u l t i i n a l c u n e p r o v i n c e s i c i l i a n e ; l a p o s s i b i l i t à d i c r e a r e p r o t o c o l l i d ' i n t e s a f r a c e n t r i h u b , s i t u a t i n e l l e c i t t à d i P a l e r m o , M e s s i n a e C a t a n i a , e i c e n t r i s p o k e d e l l a a l t r e p P r o v i n c e s i c i l i a n e , p e r g a r a n t i r e l ' a s s i s t e n z a , l a c u r a e d i l f o l l o w u p a l l e p e r s o n e c o n M a l a t t i a R a r a p r e s e n t i n e i c o m u n i p i ù l o n t a n i d o v e n o n e s i s t o n o c e n t r i h u b ; l a r e g o l a m e n t a z i o n e p e r i l p a s s a g g i o d a l l ' e t à p e d i a t r i c a a l l ' e t à a d u l t a d i p e r s o n e c o n m a l a t t i a r a r a e r e l a t i v a c o l l a b o r a z i o n e f r a i c e n t r i p e d i a t r i c i e a d u l t i c o s ì c o m e f r a i p e d i a t r i d i l i b e r a s c e l t a e i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e ; n u o v o m o d e l l o d i p i a n o t e r a p e u t i c o p e r l a p r e s c r i z i o n e d i f a r m a c i p e r p e r s o n e c o n m a l a t t i a r a r a . Q u e s t e n o v i t à i n s e r i s c o n o l a S i c i l i a t r a l e p o c h i s s i m e r e g i o n i i t a l i a n e a d a v e r a d o t t a t o q u e s t i d o c u m e n t i . L o S p o k e v i e n e c o s ì r i c o n o s c i u t o n o n c o m e s t r u t t u r a “ a c c e s s o r i a ” , m a c o m e e l e m e n t o s t r a t e g i c o d e l s i s t e m a , c a p a c e d i t r a s f o r m a r e l a r e t e d a c o n c e t t o t e o r i c o a i n f r a s t r u t t u r a c l i n i c a f u n z i o n a n t e . “ L e m a l a t t i e r a r e r a p p r e s e n t a n o u n a s f i d a c l i n i c a i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e - h a s o t t o l i n e a t o M a r i a P a o l a C a m p i s i , d i r i g e n t e m e d i c o U o c C a r d i o l o g i a P . O . I n g r a s s i a A s p P a l e r m o - S i t r a t t a d i u n g r u p p o e t e r o g e n e o d i p a t o l o g i e c h e , s e n o n c o r r e t t a m e n t e i n q u a d r a t e e g e s t i t e , h a n n o u n i m p a t t o s i g n i f i c a t i v o s u l l a m o r b i l i t à e m o r t a l i t à . D a q u i l ’ i m p o r t a n z a d i c r e a r e u n a r e t e a t t r a v e r s o i l r u o l o d e i c e n t r i H u b e S p o k e s u l t e r r i t o r i o s i c i l i a n o p e r g a r a n t i r e u n a c c e s s o e q u o e t e m p e s t i v o a t u t t i g l i s t r u m e n t i d i a g n o s t i c i a v a n z a t i ( R M N , M e d i c i n a N u c l e a r e , G e n e t i c a ) . S t r a t e g i e c o n c r e t e p e r l a S i n e r g i a t r a O s p e d a l e - t e r r i t o r i o e l a s o s t e n i b i l i t à f a r m a c o l o g i c a p e r d a r e b e n e f i c i o a t u t t i i n o s t r i p a z i e n t i c h e c o n v i v o n o c o n q u e s t e p a t o l o g i e a n c o r a o g g i s o t t o d i a g n o s t i c a t e ” . L a t r a n s i z i o n e d a l l ’ e t à p e d i a t r i c a a q u e l l a a d u l t a è s t a t a i n d i c a t a c o m e u n o d e i p a s s a g g i p i ù f r a g i l i p e r i p a z i e n t i c o n e n c e f a l o p a t i e r a r e . L ’ a s s e n z a d i p e r c o r s i c o n d i v i s i e d i a m b u l a t o r i c o n g i u n t i r i s c h i a d i i n t e r r o m p e r e l a c o n t i n u i t à d e l l e c u r e , c o n c o n s e g u e n z e d i r e t t e s u l l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i e d e i c a r e g i v e r . D E E s t r a t e g y p r o p o n e m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i c o n c r e t i : a m b u l a t o r i d i t r a n s i z i o n e m u l t i d i s c i p l i n a r i ; p r o t o c o l l i c l i n i c i c o n d i v i s i ; i n t e g r a z i o n e t r a s a n i t à , s e r v i z i s o c i a l i e t e r r i t o r i o ; u t i l i z z o s t r u t t u r a t o d e l F a s c i c o l o s a n i t a r i o e l e t t r o n i c o e d e l l a t e l e m e d i c i n a . " L a ' t r a n s i t i o n o f c a r e ' n e l l e D E E è u n p r o c e s s o a s s i s t e n z i a l e n e c e s s a r i o e n o n u n s e m p l i c e a t t o a m m i n i s t r a t i v o d i t r a s f e r i m e n t o t r a s e r v i z i , c h e d e v e g a r a n t i r e c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e , s i c u r e z z a c l i n i c a , s u p p o r t o a d e g u a t o e p r e s a i n c a r i c o g l o b a l e d e l p a z i e n t e e d e l l a s u a f a m i g l i a d a l l ’ i n f a n z i a a l l ’ e t à a d u l t a - h a e v i d e n z i a t o M a r i a n g e l a P a n e b i a n c o , d i r i g e n t e m e d i c o U o c N e u r o l o g i a e r e s p o n s a b i l e d e l C e n t r o p e r l a d i a g n o s i e c u r a d e l l ' E p i l e s s i a d e l l ’ A r n a s G a r i b a l d i C a t a n i a . I l m i o c o m p i t o c o m e n e u r o l o g a e s p e r t a i n e p i l e s s i a , i n s i e m e a l l e a l t r e f i g u r e c o i n v o l t e , è f o r m u l a r e u n “ m o d e l l o ” r e a l e c h e p r o m u o v e a t t i v a m e n t e i l c o o r d i n a m e n t o t r a i v a r i c e n t r i d i r i f e r i m e n t o p e r l e m a l a t t i e r a r e d e l b a m b i n o e d e l l ’ a d u l t o d e l l a n o s t r a r e g i o n e " . " I l r u o l o d e l P o l i c l i n i c o u n i v e r s i t a r i o s i d e f i n i s c e c o m e p o l o d i r i f e r i m e n t o i n t e g r a t o p e r l a g e s t i o n e d e l l e m a l a t t i e r a r e t r a c u i l e e n c e f a l o p a t i e d e l l ' e t à e v o l u t i v a e d e p i l e s s i e - h a a g g i u n t o A l b e r t o F i r e n z e , d i r e t t o r e s a n i t a r i o A o u p P a o l o G i a c c o n e - L a s u a f u n z i o n e c a r d i n e è d u p l i c e : g a r a n t i r e , d a u n l a t o , c o n l e s u e s p e c i a l i t à , l a c o n t i n u i t à c l i n i c a a s s i s t e n z i a l e e t e r a p e u t i c a d u r a n t e i l d e l i c a t o p a s s a g g i o t r a n s i z i o n a l e d a l l ' e t à p e d i a t r i c a a l l ' e t à a d u l t a e , d a l l ' a l t r o , f u n g e r e d a m o t o r e d i r i c e r c a s c i e n t i f i c a e i n n o v a z i o n e c l i n i c a , n o n t r a s c u r a n d o l ' a s p e t t o f o r m a t i v o i n t e g r a t o d e g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i . S u p e r a r e l a f r a m m e n t a z i o n e d e l p e r c o r s o d i c u r a a t u t e l a d e i p a z i e n t i f r a g i l i , c o n i u g a n d o l a c a p i l l a r i t à d e l S S R e l ' a l t a s p e c i a l i z z a z i o n e d e l P o l i c l i n i c o P . G i a c c o n e , è q u o t i d i a n a m i s s i o n a s s i s t e n z i a l e p e r l ' a z i e n d a " . “ I l m o d e l l o ' D E E s t r a t e g y ' , s v i l u p p a t o a p a r t i r e d a l l e s p e c i f i c i t à d e l l e e n c e f a l o p a t i e e p i l e t t i c h e , i n d i v i d u a d u e n o d i s t r a t e g i c i f o n d a m e n t a l i p e r g a r a n t i r e u n a c o r r e t t a t r a n s i z i o n e d a l l ’ e t à p e d i a t r i c a a q u e l l a a d u l t a e a s s i c u r a r e i l d i r i t t o a l l a c o n t i n u i t à d i c u r a - h a s o t t o l i n e a t o l a p r e s i d e n t e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e F a m i g l i a L G S I t a l i a K a t i a S a n t o r o - l ’ i s t i t u z i o n e d i u n a f i g u r a d i c e r n i e r a t r a g l i o s p e d a l i d i e c c e l l e n z a e i l t e r r i t o r i o e i l r i c o n o s c i m e n t o d e l d r a m m a e s i s t e n z i a l e c h e c o i n v o l g e l e f a m i g l i e d e l l e p e r s o n e c o n D E E e l ’ i n s i e m e d e i c a r e g i v e r . U n a p p r o c c i o n e c e s s a r i o e v a l i d o p e r t u t t e l e m a l a t t i e r a r e p e r c h é , c o m e s o n o s o l i t a r i c o r d a r e , i n o s t r i r a g a z z i v i v o n o o l t r e 3 3 0 g i o r n i l ’ a n n o f u o r i d a g l i o s p e d a l i e d è l ì c h e d e v o n o e s s e r e s o s t e n u t i e d a s s i s t i t i " .