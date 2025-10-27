R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d e l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a s o n o u n m o n i t o e i n s i e m e u n r i c h i a m o d i g r a n d e r e s p o n s a b i l i t à p e r t u t t e l e i s t i t u z i o n i : i l d i r i t t o a l l a s a l u t e è u n d i r i t t o u n i v e r s a l e e n o n p u ò e s s e r e s a c r i f i c a t o , n é l a s c i a t o a r r e t r a r e d i f r o n t e a l l e l o g i c h e d i b i l a n c i o o a l l e d i s u g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i " . C o s ì I l e n i a M a l a v a s i , d e p u t a t a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o e c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i S o c i a l i d e l l a C a m e r a . " M a t t a r e l l a - p r o s e g u e - h a r i c o r d a t o c o n f o r z a c h e l a s a n i t à p u b b l i c a e l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a n o n s o n o s p e s e d a c o n t e n e r e , m a i n v e s t i m e n t i s u l f u t u r o d e l P a e s e . L e d i f f i c o l t à c h e o g g i v i v o n o g l i o s p e d a l i , c a r e n z a d i p e r s o n a l e , t e m p i d i a t t e s a i n f i n i t i , m a n c a n z a d i r i s o r s e p e r i t e r r i t o r i , n o n s o n o i n e v i t a b i l i : s o n o i l f r u t t o d i s c e l t e p o l i t i c h e c h e n e g l i u l t i m i a n n i h a n n o i n d e b o l i t o i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . E s u q u e s t o n o n s i p u ò t a c e r e " . " L a r i c e r c a , c o m e h a d e t t o i l P r e s i d e n t e , ‘ n o n a m m e t t e f r o n t i e r e ’ . È m o t o r e d i p r o g r e s s o e c r e s c i t a e c o n o m i c a . O g n i e u r o i n v e s t i t o i n r i c e r c a e i n n o v a z i o n e è u n e u r o s p e s o p e r d a r e s p e r a n z a a m i l i o n i d i p e r s o n e . E i r i s u l t a t i d e l p r o g r a m m a N e x t G e n e r a t i o n E U d i m o s t r a n o q u a n t o q u e s t a d i r e z i o n e s i a g i u s t a e n e c e s s a r i a " . " D i f r o n t e a c h i c o n t i n u a a d i f f o n d e r e t e o r i e a n t i s c i e n t i f i c h e o a m e t t e r e i n d i s c u s s i o n e i v a l o r i d e l l a s a n i t à p u b b l i c a , l e i s t i t u z i o n i d e v o n o r i s p o n d e r e c o n p i ù c o n o s c e n z a , p i ù r i c e r c a e p i ù v i c i n a n z a a l l e p e r s o n e " , c o n c l u d e .