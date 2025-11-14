Roma, 14 nov. (Adnkronos Salute) - "È strategico investire sulle competenze del sistema salute. Linnovazione da sola non basta: servono persone formate, competenti e preparate al cambiamento". Lo ha detto Mariella Mainolfi, direttore generale delle Professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del ministero della Salute, partecipando, oggi a Roma allincontro per il lancio di 'Officina delle competenze', liniziativa di Johnson & Johnson, realizzata in collaborazione con Altems - lAlta scuola di economia e management dei sistemi sanitari delluniversità Cattolica del Sacro Cuore, che punta a tradurre linnovazione sanitaria in nuove figure professionali e manageriali a supporto del Servizio sanitario nazionale. "Si parla molto di dati e di intelligenza artificiale - osserva Mainolfi - ma senza professionisti in grado di governare i processi non si riesce a trasformare gli strumenti disponibili in un reale avanzamento operativo di un sistema complesso. Al centro deve rimanere sempre il fine del Servizio sanitario nazionale: la cura dei cittadini. In questottica - conclude - è fondamentale non perdere di vista lobiettivo e creare, accanto alle figure già esistenti, nuove professionalità capaci di supportare, mediare e integrare gli strumenti dellinnovazione".