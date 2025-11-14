R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " È s t r a t e g i c o i n v e s t i r e s u l l e c o m p e t e n z e d e l s i s t e m a s a l u t e . L ’ i n n o v a z i o n e d a s o l a n o n b a s t a : s e r v o n o p e r s o n e f o r m a t e , c o m p e t e n t i e p r e p a r a t e a l c a m b i a m e n t o " . L o h a d e t t o M a r i e l l a M a i n o l f i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l e P r o f e s s i o n i s a n i t a r i e e d e l l e p o l i t i c h e i n f a v o r e d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , p a r t e c i p a n d o , o g g i a R o m a a l l ’ i n c o n t r o p e r i l l a n c i o d i ' O f f i c i n a d e l l e c o m p e t e n z e ' , l ’ i n i z i a t i v a d i J o h n s o n & J o h n s o n , r e a l i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A l t e m s - l ’ A l t a s c u o l a d i e c o n o m i a e m a n a g e m e n t d e i s i s t e m i s a n i t a r i d e l l ’ u n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e , c h e p u n t a a t r a d u r r e l ’ i n n o v a z i o n e s a n i t a r i a i n n u o v e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i e m a n a g e r i a l i a s u p p o r t o d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . " S i p a r l a m o l t o d i d a t i e d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e - o s s e r v a M a i n o l f i - m a s e n z a p r o f e s s i o n i s t i i n g r a d o d i g o v e r n a r e i p r o c e s s i n o n s i r i e s c e a t r a s f o r m a r e g l i s t r u m e n t i d i s p o n i b i l i i n u n r e a l e a v a n z a m e n t o o p e r a t i v o d i u n s i s t e m a c o m p l e s s o . A l c e n t r o d e v e r i m a n e r e s e m p r e i l f i n e d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e : l a c u r a d e i c i t t a d i n i . I n q u e s t ’ o t t i c a - c o n c l u d e - è f o n d a m e n t a l e n o n p e r d e r e d i v i s t a l ’ o b i e t t i v o e c r e a r e , a c c a n t o a l l e f i g u r e g i à e s i s t e n t i , n u o v e p r o f e s s i o n a l i t à c a p a c i d i s u p p o r t a r e , m e d i a r e e i n t e g r a r e g l i s t r u m e n t i d e l l ’ i n n o v a z i o n e " .