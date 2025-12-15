R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " B e n e i l d e c r e t o M i l l e p r o r o g h e d e l G o v e r n o c h e p r o r o g a f i n o a l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 6 l o s c u d o p e n a l e " , p e r " l i m i t a r e l a r e s p o n s a b i l i t à p e n a l e " d e g l i e s e r c e n t i d i u n a " p r o f e s s i o n e s a n i t a r i a i n s i t u a z i o n i d i g r a v e c a r e n z a d i p e r s o n a l e a i s o l i c a s i d i c o l p a g r a v e " . " S i t r a t t a d i u n a m i s u r a n e c e s s a r i a p e r t u t e l a r e i p r o f e s s i o n i s t i c h e l a v o r a n o n e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e c i t t a d i n i c h e n e u s u f r u i s c o n o . T u t t a v i a , i l n o s t r o a u s p i c i o è c h e t a l e p r o b l e m a t i c a v e n g a r i s o l t a u n a v o l t a p e r t u t t e c o m e s i è f a t t o p e r g l i a u t o m o b i l i s t i p e r i q u a l i è o b b l i g a t o r i a l a p o l i z z a R c a A u t o " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e i l s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d e l S u m a i - A s s o p r o f ( S i n d a c a t o u n i c o m e d i c i n a a m b u l a t o r i a l e i t a l i a n a e p r o f e s s i o n a l i t à d e l l ' a r e a s a n i t a r i ) , A n t o n i o M a g i , i n r i f e r i m e n t o a l l a n o r m a c o n t e n u t a n e l n u o v o d e c r e t o M i l l e p r o r o g h e a p p r o v a t o i n C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i . " P e r p o t e r g u i d a r e l a p r o p r i a a u t o m o b i l e - s p i e g a M a g i - è o b b l i g a t o r i o c h e q u e s t a s i a a s s i c u r a t a e q u i n d i c o p e r t a d a l l a p o l i z z a R c a A u t o , o v v e r o u n a c o p e r t u r a o b b l i g a t o r i a p e r l e g g e c h e t u t e l a l ' a s s i c u r a t o e i l d a n n e g g i a t o i n c a s o d i d a n n i a p e r s o n e o c o s e c a u s a t i d a l l a p r o p r i a v e t t u r a d u r a n t e u n s i n i s t r o s t r a d a l e . E c c o , n o i c i a u g u r i a m o c h e s i t r o v i l a q u a d r a : o b b l i g o p e r i l p r o f e s s i o n i s t a d i a s s i c u r a r s i - c o m e g i à a v v i e n e - e c o n t e s t u a l m e n t e l ' o b b l i g o p e r l e c o m p a g n i e a s s i c u r a t i v e d i a s s i c u r a r e l e s t r u t t u r e s a n i t a r i e e i l p e r s o n a l e " . Q u i n d i , " p e r t u t e l a r e c i t t a d i n i e p r o f e s s i o n i s t i d e l S s n , o c c o r r e u n s i s t e m a a n a l o g o a q u e l l o d e l l a R c a - A u t o " .