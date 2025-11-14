R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " S i a m o a l l a v i g i l i a d i u n i m p o r t a n t e c a m b i a m e n t o d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , c h e a b b i a m o f o r t e m e n t e v o l u t o a t t r a v e r s o g l i i n v e s t i m e n t i d e l P n r r e c o n i l D e c r e t o m i n i s t e r i a l e 7 7 d e l 2 0 2 2 , c o n l ’ o b i e t t i v o d i p o r t a r e i l S e r v i z i o s a n i t a r i o p i ù v i c i n o a i c i t t a d i n i . A q u e s t o p r o c e s s o a b b i a m o d e d i c a t o m o l t e r i s o r s e c h e s t a n n o t r a s f o r m a n d o t e c n o l o g i c a m e n t e i l s i s t e m a g r a z i e a l l a d i g i t a l i z z a z i o n e , a l F a s c i c o l o s a n i t a r i o e l e t t r o n i c o 2 . 0 , a l l ’ e c o s i s t e m a d e i d a t i s a n i t a r i e a l l a p i a t t a f o r m a n a z i o n a l e d i t e l e m e d i c i n a . M a t u t t o q u e s t o r i c h i e d e u n a r e a l e t r a s f o r m a z i o n e o r g a n i z z a t i v a e u n a g g i o r n a m e n t o d e l l e c o m p e t e n z e " . C o s ì A m e r i c o C i c c h e t t i , c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o A g e n a s , l ’ A g e n z i a n a z i o n a l e p e r i s e r v i z i s a n i t a r i r e g i o n a l i i n t e r v e n e n d o , o g g i a R o m a , a l l ’ i n c o n t r o p e r i l l a n c i o d i ‘ O f f i c i n a d e l l e c o m p e t e n z e ’ , l ’ i n i z i a t i v a d i J o h n s o n & J o h n s o n , r e a l i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A l t e m s , l ’ A l t a s c u o l a d i e c o n o m i a e m a n a g e m e n t d e i s i s t e m i s a n i t a r i d e l l ’ u n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e . S u l c a m b i a m e n t o d e l S s n , C i c c h e t t i e v i d e n z i a c h e s i t r a t t a d i " r i c o n n e t t e r e c i ò c h e a c c a d e s u l t e r r i t o r i o c o n l e c o m p e t e n z e s p e c i a l i s t i c h e d e g l i o s p e d a l i . C i ò i m p l i c a l a r e v i s i o n e d e i p r o f i l i d i r u o l o e , d i c o n s e g u e n z a , d e l m o d e l l o d i c o m p e t e n z e n e c e s s a r i o p e r o p e r a r e i n m o d o e f f i c a c e . A n a l i z z a r e e c o m p r e n d e r e i g a p - c o n c l u d e - è f o n d a m e n t a l e p e r r a g g i u n g e r e q u e s t o o b i e t t i v o " .