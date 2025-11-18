R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I l q u a d r o d e l l a s a n i t à p u b b l i c a i t a l i a n a s t a p e g g i o r a n d o d r a m m a t i c a m e n t e e i n m o d o e v i d e n t e , e i l m o t i v o è c h i a r o : l e s c e l t e d e l g o v e r n o M e l o n i s t a n n o i n d e b o l e n d o g i o r n o d o p o g i o r n o i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , m e t t e n d o a r i s c h i o u n d i r i t t o c o s t i t u z i o n a l e c h e d o v r e b b e e s s e r e g a r a n t i t o a t u t t i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a i n t r o d u c e n d o i l a v o r i d e l c o n v e g n o ‘ L e g g e d i b i l a n c i o , a n c o r a u n c o l p o a l l a s a n i t à p u b b l i c a ’ i n c o r s o a R o m a n e l l a s a l a Z u c c a r i d i P a l a z z o G i u s t i n i a n i . " I t a g l i , i l s o t t o f i n a n z i a m e n t o c r o n i c o , l a c a r e n z a s t r u t t u r a l e d i p e r s o n a l e e i l b l o c c o d e l l e a s s u n z i o n i s t a n n o m e t t e n d o i n g i n o c c h i o u n s i s t e m a g i à p r o v a t o d a l l ’ i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e . L e c o n s e g u e n z e s o n o s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i : l i s t e d ’ a t t e s a i n t e r m i n a b i l i , d i f f e r e n z e e n o r m i t r a u n a r e g i o n e e l ’ a l t r a n e l l ’ a c c e s s o a l l e c u r e , a u m e n t o d e l l a m i g r a z i o n e s a n i t a r i a , c r e s c i t a d e l l a s p e s a p r i v a t a , r i n u n c i a a l l e c u r e e p e r s i n o u n a r i d u z i o n e d e l l ’ a s p e t t a t i v a d i v i t a , c o n d i v a r i i m p r e s s i o n a n t i t r a N o r d e S u d " . " I l d a t o p i ù a l l a r m a n t e a r r i v a d a l l ’ I s t a t : q u a s i 6 m i l i o n i d i i t a l i a n i h a n n o r i n u n c i a t o a c u r a r s i n e l 2 0 2 4 . E s e o g g i l a r i n u n c i a a l l e c u r e è u n a r e a l t à d i m a s s a , è a n c h e p e r c h é m a n c a n o i p r o f e s s i o n i s t i p e r t e n e r e i n p i e d i i l s i s t e m a : s e c o n d o G a p M e d , s e r v i r e b b e r o a l m e n o 1 6 . 5 0 0 m e d i c i i n p i ù s o l o p e r a f f r o n t a r e s e r i a m e n t e i l p r o b l e m a d e l l e l i s t e d ’ a t t e s a " . " I n t u t t o q u e s t o , l a s a n i t à p r i v a t a a v a n z a r a p i d a m e n t e . N e g l i u l t i m i d i e c i a n n i l a s p e s a d e l l e f a m i g l i e è c r e s c i u t a d e l 2 3 % , m e n t r e q u e l l a p u b b l i c a s i è f e r m a t a a l l ’ 1 1 % " , a g g i u n g e B o c c i a . " L a c a u s a p r i n c i p a l e d e l l a c r i s i è i l s o t t o f i n a n z i a m e n t o . L ’ I t a l i a s p e n d e i n s a n i t à m o l t o m e n o d e g l i a l t r i p a e s i e u r o p e i : i l 6 , 3 % d e l P I L c o n t r o u n a m e d i a O c s e d e l 7 , 1 % . S i a m o q u a t t o r d i c e s i m i s u 2 7 i n E u r o p a p e r s p e s a p r o c a p i t e , u l t i m i n e l G 7 . E a n c h e q u a n d o i l g o v e r n o a n n u n c i a a u m e n t i , c o m e q u e l l o d e l F o n d o S a n i t a r i o p r e v i s t o p e r i p r o s s i m i a n n i , i n r e a l t à l a q u o t a s u l P i l c o n t i n u a a d i m i n u i r e : a r r i v e r à a d d i r i t t u r a a l 5 , 9 % n e l 2 0 2 8 " . " L a m a n o v r a d e l g o v e r n o è i n s u f f i c i e n t e . L e r i s o r s e m e s s e i n c a m p o n o n b a s t a n o n é p e r a s s u m e r e a b b a s t a n z a p e r s o n a l e n é p e r a d e g u a r e g l i s t i p e n d i a l i v e l l i c o m p e t i t i v i . I 4 5 0 m i l i o n i p r e v i s t i p e r 6 . 3 0 0 i n f e r m i e r i e 1 . 0 0 0 m e d i c i s o n o u n a g o c c i a n e l m a r e , s o p r a t t u t t o p e r c h é i l t e t t o d i s p e s a i n v i g o r e d a v e n t ’ a n n i c o n t i n u a a i m p e d i r e p r o g r a m m a z i o n e e s t a b i l i t à . G l i a u m e n t i r e t r i b u t i v i — 3 . 0 0 0 e u r o l o r d i a l l ’ a n n o p e r i m e d i c i e 1 . 6 3 0 p e r g l i i n f e r m i e r i — n o n s o n o m i n i m a m e n t e i n g r a d o d i c o l m a r e i l d i v a r i o c o n g l i a l t r i p a e s i e u r o p e i n é d i f a r t o r n a r e a t t r a t t i v o i l l a v o r o n e l p u b b l i c o " . " L ’ O c s e è s t a t a c h i a r i s s i m a : s e l a s p e s a s a n i t a r i a n o n c r e s c e r à a l m e n o d e l l ’ 1 , 5 % d e l P I L e n t r o i l 2 0 4 5 , l ’ I t a l i a n o n s a r à i n g r a d o d i r i s p o n d e r e a i b i s o g n i d i u n a p o p o l a z i o n e s e m p r e p i ù a n z i a n a . P e r q u e s t o c o n t i n u i a m o a c h i e d e r e c o n f o r z a c h e l a s p e s a s a n i t a r i a s i a p o r t a t a p r o g r e s s i v a m e n t e a l 7 , 5 % d e l P i l , c o m e p r e v i s t o d a l l a p r o p o s t a d i l e g g e S c h l e i n , e c h e v e n g a a b o l i t o f i n a l m e n t e i l t e t t o d i s p e s a s u l p e r s o n a l e . S e r v o n o a s s u n z i o n i s t a b i l i , n o n i n t e r v e n t i s t r a o r d i n a r i c h e d u r a n o i l t e m p o d i u n d e c r e t o . I l g o v e r n o M e l o n i , i n v e c e , c o n t i n u a a s e g u i r e u n a s t r a d a o p p o s t a : f i n a n z i a i n m o d o i n s u f f i c i e n t e l a s a n i t à p u b b l i c a e f a v o r i s c e , d i r e t t a m e n t e e i n d i r e t t a m e n t e , l a s a n i t à p r i v a t a . Q u e s t a i m p o s t a z i o n e è p e r n o i i n a c c e t t a b i l e . L a s a l u t e è u n d i r i t t o f o n d a m e n t a l e e l o S t a t o h a i l d o v e r e d i g a r a n t i r l a , n o n d i d e l e g a r l a a l p r i v a t o ” .