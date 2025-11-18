R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l c o n t r i b u t o d e l l a c o m u n i t à a l b e n e s s e r e s p a z i a d a i c o m p o r t a m e n t i i n d i v i d u a l i ' l i f e l o n g ' - o s s i a l a g e s t i o n e d e l l a p r o p r i a s a l u t e l u n g o i l p e r c o r s o d i v i t a - a l l a c a p a c i t à d i c o n s i d e r a r e i l v a l o r e r a p p r e s e n t a t o d a l s e r v i z i o s a n i t a r i o p u b b l i c o " c o m e " u n e l e m e n t o d i c i v i l t à s u l q u a l e v a l e l a p e n a i n v e s t i r e e a v e r e f i d u c i a p e r i l f u t u r o " . L o a f f e r m a M a s s i m o A n n i c c h i a r i c o , d i r e t t o r e g e n e r a l e A r e a s a n i t à e s o c i a l e R e g i o n e V e n e t o , i n t e r v e n e n d o a l l a ' S o c i a l s u s t a i n a b i l i t y w e e k : p e r p r o g e t t a r e l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e ' , a P a l a z z o d e l l ' I n f o r m a z i o n e o g g i a R o m a . " I l n o s t r o s e r v i z i o s a n i t a r i o s i f o n d a s u l p r i n c i p i o d e l l a s o l i d a r i e t à e d e l l a m u t u a a s s i s t e n z a - s o t t o l i n e a A n n i c c h i a r i c o - Q u e s t o g i à d i p e r s é n e c o n n o t a l e c a r a t t e r i s t i c h e d i s o c i a l i t à . M a o g g i , p i ù c h e m a i , è e v i d e n t e c h e , a l d i l à d e l s u o a s s e t t o i s t i t u z i o n a l e , i l c o n t r i b u t o d e l l a c o m u n i t à p u ò a v e r e u n v a l o r e e s t r e m a m e n t e i m p o r t a n t e , a n c h e n u t r e n d o s i d e l l a r e s p o n s a b i l i z z a z i o n e i n d i v i d u a l e " .