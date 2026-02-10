r o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I t a l i a n i e s t i t i c h e z z a . " L ' 8 6 % n e h a s o f f e r t o n e l l ' u l t i m o a n n o , i l 7 2 % f a t i c a a i d e n t i f i c a r n e a d e g u a t a m e n t e i p r i n c i p a l i s i n t o m i e p i ù d e l 4 2 % è a c o n o s c e n z a c h e l a m a n c a n z a d i t r a t t a m e n t o d e l l a s t i t i c h e z z a p u ò r e n d e r e a n c o r a p i ù d i f f i c i l e l ' e v a c u a z i o n e " . S o n o i d a t i d i u n n u o v o r e p o r t F o c a l d a t a l a n c i a t o o g g i e c o m m i s s i o n a t o d a N o r g i n e – M o v i G o , c h e p e r m e t t e d i a v e r e u n a v i s i o n e d i i n s i e m e s u l l a s t i t i c h e z z a i n I t a l i a , e v i d e n z i a n d o n e l a d i f f u s i o n e e l ' i m p a t t o c h e e s s a h a s u l l a s a l u t e d e g l i a d u l t i i n I t a l i a . E m e r g o n o , i n o l t r e , u l t e r i o r i i n f o r m a z i o n i , c o m e a d e s e m p i o , " u n a p o t e n z i a l e d i f f i c o l t à m o s t r a t a d a l l e p e r s o n e n e l l ’ a f f r o n t a r e u n t e m a c h e p u ò c a u s a r e i m b a r a z z o e q u e s t o p u ò c o n t r i b u i r e a r i t a r d a r e l a r i c e r c a d i s o l u z i o n i " . L ’ i n d a g i n e ' C o n s t i p a t i o n S t a t e o f t h e N a t i o n ' è s t a t a c o n d o t t a d a F o c a l d a t a , s o n o s t a t e i n t e r v i s t a t e 1 6 . 7 3 4 p e r s o n e i n 9 m e r c a t i ( R e g n o U n i t o : 2 . 0 2 0 , A u s t r a l i a : 2 . 0 5 5 , G e r m a n i a : 2 . 0 0 8 , F r a n c i a : 2 . 0 2 2 , I t a l i a : 2 . 0 8 6 , S p a g n a : 2 . 0 2 2 , S v e z i a : 2 . 0 1 0 , N o r v e g i a : 1 . 0 0 9 , D a n i m a r c a : 1 . 5 0 2 ) . " I l 2 9 % d e l l e p e r s o n e i n t e r v i s t a t e a f f e r m a d i s e n t i r s i a d i s a g i o n e l d i s c u t e r e l e p r o p r i e c o n d i z i o n i d i s a l u t e i n t e s t i n a l e c o n f a m i l i a r i o a m i c i - s i l e g g e n e l r e p o r t - i l n o n s e n t i r s i a p r o p r i o a g i o r i g u a r d o q u e s t o t e m a s i a u n a p r o b l e m a t i c a c h e n o n è e s c l u s i v a i t a l i a n a , m a p r e s e n t e a n c h e n e i m e r c a t i c o i n v o l t i n e l l ’ i n d a g i n e . I n o l t r e , e v i d e n z i a c o m e g e n e r a l m e n t e l e p e r s o n e c o i n v o l t e n e l l o s t u d i o s i s e n t o n o p i ù a p r o p r i o a g i o a p a r l a r e d i p o l i t i c a , d e n a r o e r e l i g i o n e c h e d e l l e p r o p r i e a b i t u d i n i i n t e s t i n a l i " . D a n i l o L e m b o , D i r e t t o r e m e d i c o d i N o r g i n e I t a l i a , a f f e r m a : “ È f o n d a m e n t a l e a b b a t t e r e l o s t i g m a c h e c i r c o n d a l a s t i t i c h e z z a e i n c o r a g g i a r e c o m u n i c a z i o n i a p e r t e p e r n o r m a l i z z a r e l e c o n v e r s a z i o n i s u l l a s a l u t e i n t e s t i n a l e . È i m p o r t a n t e c h e l e p e r s o n e n o n i g n o r i n o i p r i m i s e g n a l i d i s t i t i c h e z z a , p e r c h é p i ù s i a s p e t t a , p i ù p u ò e s s e r e d i f f i c i l e r i m e t t e r e i n m o t o l a c o r r e t t a d i n a m i c a " . S o n o e m e r s e a n c h e d i s p a r i t à r e g i o n a l i , c o n l i v e l l i p i ù a l t i d i s t i t i c h e z z a n e l S u d I t a l i a r i s p e t t o a l N o r d - E s t . I l S u d I t a l i a h a l a p i ù a l t a p e r c e n t u a l e d i p e r s o n e c h e s o f f r o n o s p e s s o d i s t i t i c h e z z a , c o n i l 2 6 % c h e n e h a s o f f e r t o " s e m p r e " o " f r e q u e n t e m e n t e " n e l l ' u l t i m o a n n o , r i s p e t t o a l N o r d - E s t , c h e h a i l t a s s o p i ù b a s s o c o n s o l o i l 1 9 % . I l r e p o r t h a m o s t r a t o i l s i g n i f i c a t i v o i m p a t t o c h e l a s t i t i c h e z z a h a a n c h e s u l b e n e s s e r e f i s i c o e m e n t a l e , c o s ì c o m e i l s u o s o r p r e n d e n t e e f f e t t o s u l l a p r o d u t t i v i t à . " C i r c a i l 3 1 % d e l l e p e r s o n e i n I t a l i a h a p e r s o g i o r n i d i l a v o r o a c a u s a d e l l a s t i t i c h e z z a . L a s t i p s i i n c i d e n e g a t i v a m e n t e s u l 6 2 % d e g l i i t a l i a n i d u r a n t e l ' o r a r i o l a v o r a t i v o . D i q u e s t i , q u a s i u n t e r z o ( i l 3 2 % ) l a m e n t a u n a u m e n t o s i g n i f i c a t i v o d e i l i v e l l i d i s t r e s s " , s o t t o l i n e a i l r e p o r t . " I l r e p o r t ‘ C o n s t i p a t i o n S t a t e o f N a t i o n ' h a f a t t o l u c e s u u n p r o b l e m a d i s a l u t e s p e s s o i g n o r a t o – c o n t i n u a L e m b o - M o l t i p a z i e n t i s i s e n t o n o a n c o r a i n i m b a r a z z o a d i s c u t e r e d i q u e s t i p r o b l e m i c o n i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i . Q u e s t i r i s u l t a t i s o n o u n c a m p a n e l l o d ' a l l a r m e e s o t t o l i n e a n o l ' u r g e n t e n e c e s s i t à d i u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a e a c c e s s o a s o l u z i o n i e f f i c a c i . È i m p o r t a n t e r i c o r d a r e c h e l a s t i t i c h e z z a è c u r a b i l e , m a u n t r a t t a m e n t o p r e c o c e è f o n d a m e n t a l e p e r e v i t a r e c h e d i v e n t i u n p r o b l e m a p i ù c o m p l e s s o . A f f r o n t a r l a p r i m a p u ò f a r r i s p a r m i a r e t e m p o e d i s a g i " .