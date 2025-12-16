R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - N e l c o r s o d e l l ’ A s s e m b l e a d e i S o c i d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a t e n u t a s i l o s c o r s o 1 1 d i c e m b r e a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , R i n a h a c o n s e g n a t o a I S a l o n i N a u t i c i l a c e r t i f i c a z i o n e I S O 2 0 1 2 1 p e r l a g e s t i o n e s o s t e n i b i l e d e l l a 6 5 ª e d i z i o n e d e l S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e a G e n o v a . “ L a c o n f e r m a d e l l a c e r t i f i c a z i o n e I s o 2 0 1 2 1 , p e r i l s e c o n d o a n n o c o n s e c u t i v o , r a p p r e s e n t a i l r i c o n o s c i m e n t o t a n g i b i l e d e l l ’ i m p e g n o a s s u n t o d a C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a v e r s o l a s o s t e n i b i l i t à ” - h a d i c h i a r a t o i l P r e s i d e n t e P i e r o F o r m e n t i - . “ O p e r a r e s e c o n d o s t a n d a r d i n t e r n a z i o n a l i s i g n i f i c a r i d u r r e g l i i m p a t t i d e l l ’ e v e n t o e g e n e r a r e v a l o r e p e r t u t t i g l i s t a k e h o l d e r c o i n v o l t i , i n u n a l o g i c a d i m i g l i o r a m e n t o c o n t i n u o e d i r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a ” . I l S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e a G e n o v a s i a f f e r m a c o s ì n o n s o l o c o m e v e t r i n a d e l l ’ e c c e l l e n z a n a u t i c a i n t e r n a z i o n a l e , m a c o m e m o t o r e c u l t u r a l e e i n d u s t r i a l e d e l l a t r a n s i z i o n e s o s t e n i b i l e , c a p a c e d i a c c o m p a g n a r e i l s e t t o r e v e r s o i l f u t u r o . I r i s u l t a t i d e l l ’ u l t i m a e d i z i o n e d e l l ’ e v e n t o S a l o n e N a u t i c o , a n a l i z z a t i n e l l o s t u d i o d i C u s t o m e r I n s i g h t B u s i n e s s I n t e l l i g e n c e r e a l i z z a t o d a G R S , s o c i e t à i n d i p e n d e n t e d i c o n s u l e n z a s t r a t e g i c a e d i r i c e r c a g l o b a l e , e v i d e n z i a n o l a c a p a c i t à d e l S a l o n e d i i n t e r c e t t a r e l e a s p e t t a t i v e d e l m e r c a t o e t r a s f o r m a r l e i n v a l o r e , c o n s o l i d a n d o s i c o m e p i a t t a f o r m a m u l t i s p e c i a l i s t i c a a s u p p o r t o d e l l o s v i l u p p o d e l b u s i n e s s d e l l ’ i n t e r a f i l i e r a . D a q u a n t o e m e r s o d a l l o s t u d i o , l ’ e d i z i o n e d e l l o s c o r s o s e t t e m b r e c o n s o l i d a i l r a p p o r t o c o n i v i s i t a t o r i a b i t u a l i : i l 7 9 % h a g i à v i s i t a t o l ’ e v e n t o n e l r e c e n t e p a s s a t o c o n f e r m a n d o u n a b a s e e s p e r t a e s t a b i l e e s u g g e r e n d o u n a c o m m u n i t y s e m p r e p i ù c o n s o l i d a t a e a f f e z i o n a t a a l S a l o n e . L ’ e s p e r i e n z a d i v i s i t a è a p p a g a t a n e l l e a s p e t t a t i v e e l a s o d d i s f a z i o n e c o m p l e s s i v a r a g g i u n g e u n p u n t e g g i o d i 3 , 9 ( i n u n a s c a l a d a 0 a 5 ) s e g n a n d o i l m a s s i m o s t o r i c o d e l l e 6 m a n i f e s t a z i o n i c e n s i t e e r a g g i u n g e n d o i l v a l o r e d i b e n c h m a r k a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . R e s t a n o a l c u n e a r e e d i m i g l i o r a m e n t o l e g a t e a l l a r a g g i u n g i b i l i t à e a i c o l l e g a m e n t i c o n l e d e s t i n a z i o n i d i m e d i o - l u n g o r a g g i o . A s p e t t i c h e n o n f a n n o , c o m u n q u e , d e s i s t e r e i l p u b b l i c o a v o l e r t o r n a r e a n c h e n e l l a p r o s s i m a e d i z i o n e a d a m m i r a r e i l m e g l i o d e l l ’ i n d u s t r i a n a u t i c a m o n d i a l e c o n u n a p e r f o r m a n c e s u l l a p r o b a b i l i t à a l r i t o r n o c h e s u p e r a a d d i r i t t u r a i l v a l o r e d e l b e n c h m a r k i n t e r n a z i o n a l e . I l p u n t o d i v i s t a d e g l i e s p o s i t o r i s i d i m o s t r a , i n g e n e r a l e , p i ù c h e p o s i t i v o . L ’ i m p o r t a n z a d e l S a l o n e c r e s c e e s u p e r a i l b e n c h m a r k i n t e r n a z i o n a l e , s o p r a t t u t t o t r a n u o v i e s p o s i t o r i e p a d i g l i o n i o r i e n t a t i a l l a s p e r i m e n t a z i o n e . I l S a l o n e s i c o n f e r m a u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l a p r o m o z i o n e d e l b r a n d e i l n e t w o r k i n g , o l t r e c h e p e r l a g e n e r a z i o n e d i n u o v o b u s i n e s s . L ’ i m p o r t a n z a a t t r i b u i t a a l S a l o n e N a u t i c o c r e s c e e s u p e r a l a m e d i a d e l l e f i e r e i n t e r n a z i o n a l i B 2 B , c o n f e r m a n d o i l r u o l o c e n t r a l e d e l l ’ e v e n t o e l a p r o b a b i l i t à d i r i t o r n o r i m a n e m o l t o a l t a ( 4 , 3 ) , s u p e r i o r e a l l a m e d i a : u n s e g n a l e d i f i d u c i a , r a d i c a m e n t o , f e d e l t à e l e v a t a e r i t o r n o d ’ i n t e r e s s e . I r i s u l t a t i m i g l i o r i p r o v e n g o n o d a g l i e s p o s i t o r i c o n p e r f o r m a n c e p i ù a l t e e d a i p a d i g l i o n i d e d i c a t i a l m o n d o d e l f u o r i b o r d o e d e l T e c h T r a d e . “ G l i i n d i c a t o r i d i s o d d i s f a z i o n e e l a r i l e v a n z a r i c o n o s c i u t a d a g l i o p e r a t o r i c o n f e r m a n o i l S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e a G e n o v a c o m e a p p u n t a m e n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l a n a u t i c a e t r a i p r i n c i p a l i p a l c o s c e n i c i i n t e r n a z i o n a l i d e l s e t t o r e – c o m m e n t a M a r i n a S t e l l a , D i r e t t o r e G e n e r a l e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a . U n S a l o n e a u t o r e v o l e c h e r i c h i a m a b r a n d d i p r i m o p i a n o e v a l o r i z z a l ’ i n t e r a f i l i e r a : p a r t e c i p a r e s i g n i f i c a p o s i z i o n a r s i i n u n c o n t e s t o d i a p p a r t e n e n z a a d u n a p i a t t a f o r m a i n d u s t r i a l e d i i n n o v a z i o n e d e l l a n a u t i c a d a d i p o r t o a d i m e n s i o n e g l o b a l e . È u n ’ a n a l i s i c h e c i m o t i v a a p r o s e g u i r e c o n r i n n o v a t o s l a n c i o n e l l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l a 6 6 ª e d i z i o n e d e l S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e , a G e n o v a d a l l ’ 1 a l 6 o t t o b r e p r o s s i m i ” . A r a f f o r z a r e l ’ a t t r a t t i v i t à d e l S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e c o n t r i b u i s c o n o l a c o m p o n e n t e i s t i t u z i o n a l e , p a r t e i n t e g r a n t e d e l l ’ a z i o n e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , c h e g e n e r a u n o s p a z i o d i c o n f r o n t o t r a p r o d o t t o , t e c n o l o g i a , f i l i e r a , m e r c a t o e i s t i t u z i o n i a l i v e l l o e u r o p e o e i n t e r n a z i o n a l e a n t i c i p a n d o m o v i m e n t i , t e n d e n z e e t r a s f o r m a z i o n i c h e o r i e n t a n o l ’ e v o l u z i o n e d e l c o m p a r t o a l i v e l l o g l o b a l e , n o n c h é l ’ a m p i a e s p o s i z i o n e m e d i a t i c a c o n c e n t r a t a n e l l a s e t t i m a n a d e l l a m a n i f e s t a z i o n e . S u l f r o n t e b u s i n e s s , d a l l o s t u d i o e m e r g e c o m e g l i e s p o s i t o r i r e g i s t r i n o c o n t a t t i q u a l i f i c a t i e o p p o r t u n i t à c o m m e r c i a l i c o n r i c a d u t e c o n c r e t e s u o r d i n i , c o l l a b o r a z i o n i e p a r t n e r s h i p . I l S a l o n e N a u t i c o s i c o n f e r m a c o s ì u n a m b i e n t e e f f i c a c e p e r l a d i f f u s i o n e d e l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , i n d u s t r i a l e e d i p r o c e s s o , u n a p i a t t a f o r m a i n c u i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e p r o v e n i e n t i d a t u t t o i l m o n d o c o s t r u i s c o n o c o l l a b o r a z i o n i c o n c r e t e l u n g o t u t t a l a f i l i e r a . p e r i n c o n t r i m i r a t i e t r a t t a t i v e , c a p a c e d i g e n e r a r e r i s u l t a t i m i s u r a b i l i o l t r e l a v i s i b i l i t à .