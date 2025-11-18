R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - E ’ s t a t a p r e s e n t a t a o g g i l a s e c o n d a e d i z i o n e d i A f r i c a C h a m p i o n P r o g r a m , i l p r o g e t t o p r o m o s s o d a S a c e , l ’ E x p o r t C r e d i t A g e n c y d i r e t t a m e n t e p a r t e c i p a t a d a l m i n i s t e r o d e l l ’ E c o n o m i a e d e l l e f i n a n z e , r e a l i z z a t o c o n i l s o s t e g n o d e l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , d e l m i n i s t e r o d e l l ’ E c o n o m i a e d e l l e f i n a n z e e d e l m i n i s t e r o d e l l ’ I n d u s t r i a e d e l M a d e i n I t a l y , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A g e n z i a I c e , C d p , S i m e s t , C o n f i n d u s t r i a A s s a f r i c a & M e d i t e r r a n e o e A s s o c a m e r e s t e r o , c o n i l p a t r o c i n i o d e l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e . A f r i c a C h a m p i o n P r o g r a m è u n ’ i n i z i a t i v a n a t a p e r r a f f o r z a r e i l p a r t e n a r i a t o e c o n o m i c o t r a I t a l i a e A f r i c a e a c c o m p a g n a r e l e i m p r e s e i t a l i a n e c h e v o g l i o n o a c q u i s i r e c o n o s c e n z e e s t r u m e n t i p e r o p e r a r e c o n s u c c e s s o n e i p a e s i p r i o r i t a r i d e l P i a n o M a t t e i e c o g l i e r n e l e o p p o r t u n i t à d i b u s i n e s s . I l p r o g e t t o , p r o m o s s o d a S a c e n e l l ’ a m b i t o d e l l e a t t i v i t à d i S a c e E d u c a t i o n , o f f r e f o r m a z i o n e s p e c i a l i s t i c a , s t r u m e n t i c o n c r e t i d i s u p p o r t o a l l ’ e x p o r t e o c c a s i o n i d i b u s i n e s s m a t c h i n g c o n p a r t n e r a f r i c a n i , c o n t r i b u e n d o i n m o d o s i n e r g i c o a g l i o b i e t t i v i d e l P i a n o M a t t e i p e r l ’ A f r i c a . L ’ e v e n t o d i p r e s e n t a z i o n e d e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d i A f r i c a C h a m p i o n P r o g r a m , c h e p r e n d e r à i l v i a n e l 2 0 2 6 , s i è t e n u t o o g g i p r e s s o l a s e d e r o m a n a d i S a c e a l l a p r e s e n z a d e i p a r t n e r i s t i t u z i o n a l i d e l p r o g e t t o . D o p o i s a l u t i d i a p e r t u r a d i M i c h e l e P i g n o t t i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i S a c e , s i s o n o a l t e r n a t i i n t e r v e n t i d e d i c a t i a l l a v i s i o n e s t r a t e g i c a d e l P i a n o M a t t e i e a l l e n u o v e t r a i e t t o r i e d i c o l l a b o r a z i o n e t r a I t a l i a e A f r i c a c o n L o r e n z o O r t o n a , d e l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i S t r u t t u r a d i M i s s i o n e P i a n o M a t t e i , F a b i o L o b a s s o , d e l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e , e V a l e r i a V i n c i , d e l m i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y . I l c o n t r i b u t o d i M a r i a n g e l a S i c i l i a n o , H e a d o f E d u c a t i o n & C o n n e c t s S o l u t i o n s d i S a c e , h a i l l u s t r a t o g l i o b i e t t i v i d e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l p r o g r a m m a , a c u i è s e g u i t a u n a t a v o l a r o t o n d a c o n i p r i n c i p a l i a t t o r i d e l S i s t e m a P a e s e , M i c h a l R o n , C h i e f B u s i n e s s I n t e r n a t i o n a l O f f i c e r S a c e , A l e s s a n d r o C u g n o , d i r i g e n t e U f f i c i o F o r m a z i o n e a l l e I m p r e s e I c e , L a u r e n t F r a n c i o s i , r e s p o n s a b i l e S v i l u p p o M e r c a t i I n t e r n a z i o n a l i C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i , F r a n c e s c a A l i c a t a , C h i e f E x t e r n a l R e l a t i o n s S i m e s t , P a t r i z i a M a u r o , d i r e t t o r e g e n e r a l e C o n f i n d u s t r i a A s s a f r i c a & M e d i t e r r a n e o , e D o m e n i c o M a u r i e l l o , s e g r e t a r i o g e n e r a l e A s s o c a m e r e s t e r o , c h e s i s o n o c o n f r o n t a t i s u l r u o l o d e l l ’ e c o s i s t e m a i t a l i a n o n e l r a f f o r z a r e i l p a r t e n a r i a t o c o n l ’ A f r i c a . L ’ e v e n t o s i è c o n c l u s o c o n l e t e s t i m o n i a n z e d i G e n e r a l e C o s t r u z i o n i F e r r o v i a r i e e A l m a w a v e , s e g u i t e d a i s a l u t i f i n a l i d i G u g l i e l m o P i c c h i , p r e s i d e n t e d i S a c e . “ L ’ A f r i c a è u n c o n t i n e n t e - h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e d i S a c e , G u g l i e l m o P i c c h i - c h e v i v e p r o f o n d e t r a s f o r m a z i o n i e c o n o m i c h e , s o c i a l i e d e m o g r a f i c h e , c o n u n a p o p o l a z i o n e i n c r e s c i t a e g r a n d i o p p o r t u n i t à c h e l e i m p r e s e i t a l i a n e d e v o n o c o g l i e r e . I n q u e s t a p r o s p e t t i v a s i i n s e r i s c e l ’ A f r i c a C h a m p i o n P r o g r a m c o n c u i S a c e c o n f e r m a i l p r o p r i o i m p e g n o n e l p r o m u o v e r e u n a p p r o c c i o s t r a t e g i c o , s o s t e n i b i l e e d i l u n g o p e r i o d o p e r l a c r e s c i t a d e l l e a z i e n d e i t a l i a n e n e l c o n t i n e n t e a f r i c a n o . U n ’ e s p e r i e n z a c h e c i r e n d e p a r t i c o l a r m e n t e o r g o g l i o s i p o i c h é r a p p r e s e n t a u n m o d e l l o c h e r a f f o r z a l a s i n e r g i a t r a i s t i t u z i o n i e t e s s u t o i m p r e n d i t o r i a l e i t a l i a n o , v a l o r i z z a n d o i l c o n t r i b u t o d i o g n i a t t o r e i s t i t u z i o n a l e c o n u n a v i s i o n e i n t e g r a t a e s i s t e m i c a ” . “ L ’ A f r i c a C h a m p i o n P r o g r a m - h a c o m m e n t a t o l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i S a c e , M i c h e l e P i g n o t t i - n o n è s o l o u n p e r c o r s o d i f o r m a z i o n e s p e c i a l i s t i c a , m a o f f r e s t r u m e n t i e o p p o r t u n i t à d i b u s i n e s s c o n l ’ o b i e t t i v o d i a b i l i t a r e e s u p p o r t a r e l a c r e s c i t a d e l l e i m p r e s e n e i p a e s i p r i o r i t a r i d e l P i a n o M a t t e i p e r l ’ A f r i c a . U n a f o r m u l a c o n c r e t a e m o l t o a p p r e z z a t a d a l l e i m p r e s e c h e , a n c h e q u e s t ’ a n n o , h a n n o a d e r i t o i n c e n t i n a i a . G r a z i e a i n i z i a t i v e c o m e q u e s t a , S a c e , i n l i n e a c o n l a p r o p r i a m i s s i o n e i s t i t u z i o n a l e , s i c o n f e r m a a t t o r e f o n d a m e n t a l e n e l l ’ a c c o m p a g n a r e l e i m p r e s e v e r s o n u o v i m e r c a t i a d a l t o p o t e n z i a l e p e r f a v o r i r e o p p o r t u n i t à c o n c r e t e d i c r e s c i t a e r a f f o r z a r e i l n o s t r o e x p o r t , l a v o r a n d o i n s i n e r g i a c o n i p a r t n e r i s t i t u z i o n a l i e i l S i s t e m a P a e s e ” . D o p o i l s u c c e s s o r i s c o n t r a t o n e l p r i m o a n n o d e l p r o g r a m m a , l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l l ’ A f r i c a C h a m p i o n P r o g r a m r a f f o r z a l ’ i m p e g n o d i S a c e e d e l S i s t e m a P a e s e n e l p r o m u o v e r e r e l a z i o n i e c o n o m i c h e s o l i d e e s o s t e n i b i l i c o n i l c o n t i n e n t e a f r i c a n o , a m p l i a n d o i l n u m e r o d e i p a r t n e r d i p r o g e t t o , a l l a r g a n d o l a p r o p o s t a f o r m a t i v a a b e n e f i c i o d e l l e i m p r e s e c o n n u o v i f o c u s g e o g r a f i c i e s e t t o r i a l i e v a l o r i z z a n d o i l c o n t r i b u t o d e i d i v e r s i a t t o r i i s t i t u z i o n a l i . N e l d e t t a g l i o i l p r o g r a m m a s i a r t i c o l a i n d u e f a s i : u n p e r c o r s o f o r m a t i v o d i 2 0 o r e , c o n a p p r o f o n d i m e n t i c h e e s p l o r e r a n n o o t t o n u o v e g e o g r a f i e c h i a v e i n d i v i d u a t e n e l l ’ a m b i t o d e l P i a n o M a t t e i - T a n z a n i a , S e n e g a l , E t i o p i a , G h a n a , A n g o l a , A l g e r i a , M a r o c c o e K e n y a - e t r e f o c u s s e t t o r i a l i s t r a t e g i c i a d a l t o p o t e n z i a l e p e r l ’ I t a l i a : a g r i c o l t u r a , e n e r g i a e i n f r a s t r u t t u r e . A q u e s t o f a s e g u i t o u n a f a s e d i B u s i n e s s M a t c h i n g d e d i c a t a a l l a c r e a z i o n e d i o p p o r t u n i t à c o m m e r c i a l i t r a i m p r e s e i t a l i a n e e c o n t r o p a r t i a f r i c a n e , o r g a n i z z a t e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i p a r t n e r d e l p r o g e t t o e r e a l i z z a t e g r a z i e a l l e a t t i v i t à d i S a c e C o n n e c t , i l p r o g r a m m a d i S a c e d e d i c a t o a f a v o r i r e i n c o n t r i t r a i m p r e s e i t a l i a n e e b u y e r i n t e r n a z i o n a l i . N e l l a s e c o n d a e d i z i o n e e n t r a n o i n o l t r e n e l p r o g r a m m a d u e n u o v i m o d u l i : u n o d e d i c a t o a l l e c o l l a b o r a z i o n i m u l t i l a t e r a l i t r a i m p r e s e , i s t i t u z i o n i e o r g a n i z z a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l m i n i s t e r o d e l l ’ E c o n o m i a e d e l l e f i n a n z e , e u n o c o n a p p r o f o n d i m e n t i t e m a t i c i d e d i c a t i a l t e m a d e l l e m a t e r i e p r i m e c r i t i c h e e a l r u o l o d e l c o n t i n e n t e a f r i c a n o c o m e m e r c a t o d i c r e s c i t a e s v i l u p p o p e r l e i n f r a s t r u t t u r e d i g i t a l i , r e a l i z z a t o i n s i n e r g i a c o n i l m i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y . I l c o n t i n e n t e a f r i c a n o r i v e s t e d a s e m p r e u n ’ i m p o r t a n z a s t r a t e g i c a p e r l ’ I t a l i a e n e i p a e s i i n d i v i d u a t i c o m e p r i o r i t a r i d e l P i a n o M a t t e i , S a c e s v o l g e d a t e m p o u n r u o l o d i c o n n e t t o r e e d i s u p p o r t o p e r l e i m p r e s e i t a l i a n e . S a c e c o n t i n u e r à a s o s t e n e r e i l P i a n o M a t t e i a t t r a v e r s o g a r a n z i e , c o p e r t u r e a s s i c u r a t i v e e i n i z i a t i v e d i b u s i n e s s m a t c h i n g c o n b u y e r l o c a l i f a v o r e n d o l a c r e a z i o n e d i n u o v e o p p o r t u n i t à c o m m e r c i a l i p e r l e i m p r e s e i t a l i a n e . N e l 2 0 2 4 , l e e s p o r t a z i o n i i t a l i a n e v e r s o i l c o n t i n e n t e a f r i c a n o h a n n o r a g g i u n t o i 2 0 m i l i a r d i d i e u r o , r i s u l t a n d o r e l a t i v a m e n t e s t a b i l i r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . D i q u e s t i , 1 3 , 7 m i l i a r d i s o n o s t a t i d e s t i n a t i a i P a e s i d e l P i a n o M a t t e i . T r a i p r i n c i p a l i m e r c a t i d i d e s t i n a z i o n e s p i c c a n o q u e l l i d e l N o r d A f r i c a , T u n i s i a , A l g e r i a , E g i t t o e M a r o c c o ( t u t t i e q u a t t r o c o n e x p o r t v i c i n o a i 3 m i l i a r d i d i e u r o ) ; m e n t r e n e l l ’ A f r i c a s u b - s a h a r i a n a , e m e r g o n o A n g o l a ( c i r c a 5 0 0 m i l i o n i d i e u r o ) , C o s t a d ’ A v o r i o e S e n e g a l . N e l p r i m o s e m e s t r e d e l 2 0 2 5 s i o s s e r v a n o s e g n a l i i n c o r a g g i a n t i , c o n e s p o r t a z i o n i i t a l i a n e i n c r e s c i t a v e r s o i l S e n e g a l , l a T a n z a n i a , c o n t a s s i d i c r e s c i t a a d u e c i f r e , e i l M a r o c c o e l ’ A l g e r i a . I n q u e s t o c o n t e s t o , l ’ i m p o r t a n z a c h e l ’ a r e a r i v e s t e è t e s t i m o n i a t a d a l l ’ i m p e g n o d i S a c e p e r i l s u p p o r t o a o p e r a z i o n i n e l c o n t i n e n t e d o v e l ’ e x p o r t c r e d i t a g e n c y i t a l i a n a è p r e s e n t e c o n s e d i a J o h a n n e s b u r g , I l C a i r o e a R a b a t : d a l 2 0 2 4 , a n n o d i a v v i o d e l P i a n o M a t t e i S a c e h a r i l a s c i a t o o l t r e 3 m i l i a r d i d i e u r o d i g a r a n z i e , c o n s e n t e n d o l a r e a l i z z a z i o n e d i c i r c a 1 8 m i l i a r d i d i e u r o d i i n v e s t i m e n t i e p r o g e t t i i n A f r i c a . U n i m p e g n o c o n c r e t o c h e h a c o i n v o l t o p i ù d i 2 0 0 i m p r e s e i t a l i a n e a t t i v e i n f i l i e r e s t r a t e g i c h e , d a l l ’ a g r o a l i m e n t a r e a l l ’ e n e r g i a , d a l l a m e c c a n i c a s t r u m e n t a l e a l l e i n f r a s t r u t t u r e , f i n o a l l ’ a u t o m o t i v e e a l l a c h i m i c a .