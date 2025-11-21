R o m a , 2 0 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - “ C ’ è u n a b a s e s c i e n t i f i c a c h e c i p e r m e t t e d i a v e r e o t t i m i s m o , p e r l a p r i m a v o l t a a b b i a m o u n a d i r e z i o n e c h i a r a , u n a i p o t e s i d i m a l a t t i a s o l i d a e u n o s t r u m e n t o t e r a p e u t i c o p o t e n z i a l e c h e l a v o r a e s a t t a m e n t e s u q u e l m e c c a n i s m o . N o n s i g n i f i c a c h e l a s o l u z i o n e s i a d i e t r o l ’ a n g o l o : s e r v i r a n n o t e m p o , i n v e s t i m e n t i e m o l t o l a v o r o . M a l a s t r a d a a d e s s o è d e f i n i t a e , p e r l a p r i m a v o l t a , s e m b r a d a v v e r o q u e l l a g i u s t a ” . L o h a d e t t o M a r i o S a b a t e l l i , r e s p o n s a b i l e c l i n i c o d e l C e n t r o N e m o R o m a A r m i d a B a r e l l i a l P o l i c l i n i c o G e m e l l i , m a a n c h e r e f e r e n t e A i s l a p e r l a C o m m i s s i o n e m e d i c o s c i e n t i f i c a i n t e r v e n e n d o a l l ’ e v e n t o ‘ L a p r o m e s s a 2 0 2 5 ' , l a m a r a t o n a l i v e d i m u s i c a , s p e t t a c o l o e s t o r i e d i v i t a p r o m o s s a d a l l ’ A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a , p e r s o s t e n e r e l a r i c e r c a s u l l a S l a , p r e s s o l a s e d e d e l l ' a g e n z i a A d n k r o n o s a R o m a . “ C ’ è i n f a t t i u n ’ a r e a n u o v a c h e s i s t a a p r e n d o n e l l a r i c e r c a s u l l a S c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a - a g g i u n g e S a b a t e l l i - e d è q u e l l a c h e r i g u a r d a i n m o d o s p e c i f i c o l a p r o t e i n a T d p - 4 3 . O g g i s a p p i a m o c h e i n q u a s i t u t t i i p a z i e n t i q u e s t a p r o t e i n a r i s u l t a a l t e r a t a . N o r m a l m e n t e T d p - 4 3 s i t r o v a n e l n u c l e o d e l l a c e l l u l a , m a n e l l a S l a s c o m p a r e d a l n u c l e o e s i a c c u m u l a n e l c i t o p l a s m a . T d p - 4 3 - c h i a r i s c e - h a u n a f u n z i o n e f o n d a m e n t a l e : r e g o l a c e n t i n a i a d i R n a m e s s a g g e r i . I l p r o c e s s o è q u e s t o : i g e n i v e n g o n o c o p i a t i i n R n a , e q u e s t i R n a , u n a v o l t a n e l c i t o p l a s m a , s o n o t r a d o t t i i n p r o t e i n e . T d p - 4 3 c o n t r o l l a l a m a t u r a z i o n e , l a s t a b i l i t à e i l d e s t i n o d i m o l t i d i q u e s t i R n a . F i n o r a l o s a p e v a m o i n m o d o g e n e r i c o ; a d e s s o s t i a m o f i n a l m e n t e c o m p r e n d e n d o q u a l i R n a r e g o l a , c o n q u a l i m e c c a n i s m i e c h e c o s a c o m p o r t a l a s u a p e r d i t a d a l n u c l e o . C e r t o , p a r l i a m o d i c e n t i n a i a d i R n a - s o t t o l i e n a S a b a t e l l i - È u n n u m e r o g r a n d e , m a f i n i t o , e d u n q u e s t u d i a b i l e , u n o p e r u n o . N e l m o m e n t o i n c u i r i u s c i r e m o a c a p i r e q u a l i t r a q u e s t i R n a s o n o d a v v e r o c r u c i a l i n e l d e t e r m i n a r e i l d a n n o n e u r o n a l e , a v r e m o g i à d e g l i s t r u m e n t i p r o n t i p e r i n t e r v e n i r e . P a r l o d e l l e n u o v e m o l e c o l e c h i a m a t e A s o , g l i o l i g o n u c l e o t i d i a n t i s e n s o : p o s s o n o e n t r a r e n e l l e c e l l u l e m a l a t e e c o r r e g g e r e i l d e s t i n o d e g l i R n a a l t e r a t i . P r o p r i o u n m e s e f a è u s c i t o s u N a t u r e u n a r t i c o l o c h e m o s t r a c o m e q u e s t a a l t e r a z i o n e i n f l u e n z i p r o f o n d a m e n t e l a s i n t e s i p r o t e i c a . È u n a l t r o t a s s e l l o f o n d a m e n t a l e - c o n c l u d e - c h e r a f f o r z a q u e s t a l i n e a d i r i c e r c a ” .